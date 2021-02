“Quedé curada”: Jessica Cediel expone las razones por las que está soltera desde hace un año

Jessica Cediel - Modelo y presentadora. @jessicacedielnet

En medio de una dinámica de preguntas en sus redes sociales, la presentadora de ‘Bingos felices’, Jessica Cediel, le respondió a sus seguidores los motivos por los cuales ha decidido no tener pareja en los últimos meses, tras su polémico romance y casi matrimonio con Mack Roesch, exparticipante del reality ‘American Ninja Warriors’, del cual ella era presentadora.

La modelo, de 38 años, explicó por medio de su cuenta en Instagram a la pregunta de ¿Por qué creen que estoy soltera? la cual ella misma le formuló a sus seguidores, y para sorpresa de ellos, les reveló que, a pesar que estaba intentando salir con otro hombre hace unas semanas, ella decidió alejarse del tema, pues no fue lo que ella esperaba.

Uno de sus seguidores le contestó que ella estaba soltera “porque eres muy independiente y sabes que te mereces algo sincero”, a lo que la presentadora indicó que era totalmente cierto.

“Sí, soy muy independiente. Todo me lo he ganado sola, y también sé que me merezco una persona que me merezca, literalmente. Que sea buena y que venga con buenas intenciones”.

Asimismo, Cediel sostuvo que por el momento desea estar mejor sola, que mal acompañada pues debido a su último pleito señaló: “Quedé curada, entonces prefiero estar soltera”.

En una segunda respuesta, Cediel indicó que la compañía más importante en este momento era la de ella misma, por lo que lo demás va y viene entonces estaba tranquila consigo misma.

Sin embargo, a pesar de estar soltera, la presentadora indicó que aún cree en el amor, pero que por el momento se niega a aceptar a cualquiera persona y que prefiere tener un tiempo para ella “El tiempo de Dios es perfecto y él dirá quién, cómo y cuándo”, expresó en su publicación.

“Me lastimaron innecesariamente, que es lo más triste, con mentiras y con cosas que nada que ver… entonces, sí me dejaron el corazón ‘aporreadito’, pero nada. Ya se recuperó. Ya está bien”, manifestó Cediel en su cuenta de Instagram.

Así respondió Jessica Cediel a los que dicen que está muy delgada

La presentadora que últimamente ha recibido críticas por su peso y delgada figura le respondió a sus seguidores que “ la gente no se imagina lo que yo trago”.

“Independientemente de cómo nos veamos frente a los ojos de los demás, pues no juzgar tan a la ligera porque uno no sabe cuál es el proceso que está viviendo la otra persona”, reflexiona la también actriz, haciendo referencia al trabajo que le cuesta ganar masa muscular.

Incluso, algunos de sus más fuertes detractores la comparó con “una niña de 13 años”, tal como ella lo confesó en sus historias.

A lo que ella indicó: “la gente se limita a juzgar y a señalar, y no tienen ni idea de lo que pasa en la vida real. No sé afortunadamente o, en este caso infortunadamente, me cuesta mucho subir de peso”.

El exnovio se compara con Pipe Bueno

Mack Roesch, exnovio de Cediel, compartió una imagen que lo puso en el centro de la polémica de nuevo al publicar una imagen comparándose con el cantante y expareja de la presentadora, Pipe Bueno.

El estadounidense sorprendió a sus seguidores diciendo que se sentía honrado de parecerse fisicamente a él. “Me siento honrado de parecer todo un caballero #LucecomoPipeBueno, ahora solo me falta aprender a cantar, pero primero a hablar español”, escribió el extranjero.

En la imagen se ve una foto de Pipe Bueno a la izquierda, quien ahora es papá de un niño junto a la influenciadora Luisa Fernanda W, y a la derecha Mack. En los comentarios se leen a usuarios decirle que busque terapia y que “de verdad que le dio tan duro la separación, no sabe cómo llamar la atención; Pero llegar a este extremo ya es el límite de su falta de respeto”. La imagen que compartió el estadounidense ya llega a 3.800 me gusta y más de 1.300 comentarios.

