Margarita Rosa de Francisco regresaría a la televisión, pero esta vez sería de la mano de Disney

(Colprensa-Cortesía Canal Caracol).

La actriz y presentadora Margarita Rosa de Francisco anunció, el pasado 16 de febrero, mediante un comunicado que dejaba su cargo en el diario El Tiempo motivada por su última columna en la que cuestionó al dueño del medio, Luis Carlos Sarmiento Angulo, y por la que recibió una advertencia de la hija del magnate, Luz Ángela Sarmiento, diciéndole, entre otras cosas, que podría seguir en el medio si respetaba la honra y el nombre de Sarmiento.

Ahora se rumora que la colombiana estaría actuando de nuevo en una de las series que Disney está rodando como parte de su portafolio de producciones latinoamericanas. Así lo mencionó el periodista Lucas Pombo en W Radio. Hasta el momento la actriz no ha confirmado ni negado esta información.

En noviembre, con la llegada de Disney+, Natalia Scalia, Head of Direct-To-Consumer de The Walt Disney Company Latin America, señaló que son “70 proyectos que están en diferentes instancias de desarrollo, con talento y productores de diferentes mercados que se irán liberando en la plataforma gradualmente”.

Las producciones hoy están fundamentalmente enfocadas en Argentina, Brasil, México y Colombia, señaló la ejecutiva. “Nuestras expectativas como región obviamente son muy altas. Estamos trabajando hace mucho tiempo para este lanzamiento y esperamos que esta región aporte un importante caudal de suscriptores a este producto global que es Disney Plus”, dijo la empresaria.

La renuncia de Margarita Rosa de Francisco a El Tiempo

En su comunicado de Francisco dijo que su renuncia es fruto de una reflexión de su propia coherencia “ante el hecho de no poder seguir escribiendo libremente sobre temas como ese, así como lo hice al tocar otros muchos que me inquietaron con la misma intensidad”. Además aclaró que sus posiciones u opiniones no son absolutas ni de “normas morales”, las cuales desprecia, sino que se trata de una lucha de valores dentro de sí misma . Agregó que, su tiempo en el diario la llevó a informarse con más rigor sobre la realidad de Colombia a causa de las razones que dio en su columna, donde señaló que quien elige presidente en el país no es Álvaro Uribe sino el empresario.

La reconocida actriz dijo que las preguntas que hizo en su columna se basaron en investigaciones “muy juiciosas de periodistas respetables” y que, a pesar de eso, no se siente moralmente superior por haberla escrito. Se refirió, también a la respuesta que tuvo de parte de la hija de Sarmiento Angulo y la calificó como una ‘elogiosa’ contestación.

Finalmente dijo que le agradece a la familia Sarmiento y a Roberto Pombo, a quien elogió y dijo que le dio consejos muy oportunos, por “tan inolvidable experiencia”.

En la columna Margarita Rosa le lanzó varias pullas al dueño del grupo AVAL: criticó al Gobierno nacional y aseguró que en Colombia “no es ‘el que diga Uribe’, sino el que diga el más innombrable e intocable de todos”, que, según la actriz y sin nombrarlo en ningún momento en su columna, se trata de Luis Carlos Sarmiento.

Mediante un hilo en Twitter, la FLIP se refirió a los lineamientos que debe tener un medio de comunicación cuando un individuo publica una columna de opinión y aseguró que, cuando un portal informativo, en este caso el diario El Tiempo, carece de límites editoriales en las columnas, “se abren espacios de censura y autocensura. Si una columna pasa esas fronteras no trazadas puede convertirse en una carta de renuncia o una razón de despido”, argumentó la entidad.

Frente a la respuesta de la Luz Ángela Sarmiento que para muchos se leyó como una amenaza, la FLIP aseguró que “cuando esferas distintas a la editorial emiten reclamos, se generan preguntas alrededor del impacto que tienen los propietarios sobre el contenido de los espacios de opinión”.

Le puede interesar:

Embajador Alejandro Ordóñez superó el covid-19 y es dado de alta

MinDefensa de Venezuela aseguró que Colombia se convirtió en un “permanente centro de conspiración” contra el régimen