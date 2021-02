“Es más fácil dispararlo que echarlo para atrás”: Álvaro Uribe comparó Twitter con un revolver

Álvaro Uribe Vélez, expresidente colombiano. Foto: Colprensa.

“Twitter es como un revolver montado, es más fácil dispararlo que echarlo para atrás”, este fue el controversial mensaje que el expresidente Álvaro Uribe Vélez reveló en entrevista con la emisora Blu Radio, donde, además, dijo que tiene una community manager que le ayuda a manejar su cuenta oficial de Twitter y reconoció a qué le tiene miedo en redes sociales.

El exmandatario y líder natural del partido Centro Democrático le dijo al medio citado, mediante una analogía, el peligro que enfrentan quienes se atreven a tuitear. “Uno muchas veces se dispara y ese es el peligro de las redes. Estoy procurando hacer caso omiso a todas las peleas que me casan” , expresó el político.

Álvaro Uribe, expresidente colombiano. Foto: Colprensa.

Laura Medina es una de las responsables de los trinos, que en ocasiones generan diversas controversias, del expresidente Uribe, quien le dijo a Blu Radio que Medina es “una niña que quiero mucho y que vive en Bogotá”.

Entre otros temas de su entrevista con dicha cadena radial, el también exsenador reveló que es fanático de “leer documentos de la BBC sobre América Latina” y que, en sus tiempos libres, se dedica a “ver cosas de viejo, películas viejas y busco mucho videos de caballos y se los mando a los nietos”, aseguró Uribe Vélez a Blu Radio.

Álvaro Uribe Vélex, expresidente de Colombia. Foto: Colprensa.

La emisora le preguntó si se arrepentía de algún tuit publicado en el pasado. El líder del uribismo aseguró que como él es “tan activo” en Twitter no ve “los errores” pero que sus más de 4 millones de seguidores, a los que él calificó como “público” si se percatan de sus ‘descaches’ en redes sociales.

“Twitter es muy peligroso. Tiene uno que tener mucho control y una determinación muy clara. Hay que ver qué produzco en redes y hacer esfuerzos para evitar producir temas que crean inconvenientes”, Álvaro Uribe en Blu Radio.

Uribe dice que no se retirará de la política

En entrevista con el periodista José Ignacio Penagos, del portal antioqueño IFM Noticias, el expresidente Álvaro Uribe Vélez les respondió a aquellos que le han sugerido que dé un paso al costado y renuncie a la política.

El también exsenador aseguró que sabe que es incómodo para muchos. “Es que yo molesto más, escribo tuits desde las 4 de la mañana, estoy activo y estoy al frente de un partido”; pero puntualizó que aún tiene mucho que aportarle al país.

“¿Por qué me voy a retirar si yo creo en la economía fraterna, no en el odio de clases?, ¿por qué me voy a retirar si yo toda la vida he trabajo por esta democracia y, si bien tuve el honor de ser presidente de Colombia, mis preocupaciones por el país siguen vigentes?, ¿por qué me voy a retirar si estoy en la tarea de agitar tesis y de promover nuevos liderazgos? Eso de promover nuevos liderazgos, en mi condición y en mi edad, es una tarea que yo acojo con mucho entusiasmo. Vamos a seguir en eso”, declaró el exmandatario.

Refiriéndose a la situación de crispación política que vive Medellín, el exsenador, quien le pidió a los concejales del Centro Democrático en la capital antioqueña mayor “contundencia” en la oposición a Daniel Quintero, vinculó al gobernante local con el chavismo.

“El alcalde de Medellín hace parte de una visión del continente donde han estado Chávez, Castro, gobiernos de Bolivia, de Argentina, el riesgo de Ecuador, Nicaragua, etc., una visión que siempre apunta al estado todopoderoso, a ir limitando las libertades, a afectar la libertad de prensa, a desacreditar la empresa privada, como lo ha hecho el alcalde de Medellín, diciendo que los empresarios que estaban en la junta de EPM son corruptos. Mentiras”.

Adicionalmente, Uribe aseguró que grupos delincuenciales estuvieron vinculados con la campaña política de Quintero, en un hecho que calificó como “muy grave”.

“A los concejales nuestros los echaron de algunas comunas y ahí había bandas criminales haciendo campaña y exigiendo que se votara por Daniel Quintero. Nosotros vivimos eso en plena campaña, eso es de la mayor gravedad, que la delincuencia se convierta en factor de determinación de resultados electorales”.

Manifestantes pidiendo la revocatoria del alcalde de Medellín Daniel Quintero (Colprensa).

Sin embargo, el dirigente del Centro Democrático confirmó que no se vinculará de manera alguna al proceso que busca la revocatoria del mandato de Medellín, el cual, aseguró, debe mantener su carácter civico.

“Yo, como expresidente de la República, como orientador del Centro Democrático, no puedo entrar en la revocatoria, eso es regresarnos a la campaña y posicionar el proceso como una pelea del alcalde contra el uribismo, que es lo que él quiere, yo no entro en la revocatoria, creo que la revocatoria debe ser de preminencia cívica, no politica”.

El exmandatario convocó nuevamente a sus seguidores a “defender la democracia” en las elecciones del 2022, frente al avance del llamado progresismo. “Lo que hizo Petro en Bogotá, lo que hace Daniel Quintero en Medellín, la administración rabiosa de la doctora López en Bogotá, algunos temas del alcalde Ospina en Cali, que me extraña porque es un hombre muy inteligente, son pequeños experimentos chavistas”, sostuvo Uribe.

“Yo, para buscar menos confrontación, he dicho: olvidémonos de revocar, hagamos, por lo menos, dos reformas”, aseguró el expresidente en relación con su oposición a la Jurisdicción Especial para la Paz, de la cual, dijo, deberían estar excluidos los militares e insistió en que no se debería permitir que lleguen al Congreso personas responsables de delitos atroces.

Finalmente, al ser cuestionado por los insistentes rumores sobre una posible candidatura de Tomás Uribe a la presidencia de la República, el dirigente del Centro Democrático aseguró que su hijo ya había tomado una decisión, con la cual él estaba de acuerdo. “El ha dicho que no aspira, espero que lo haya dicho con seriedad, él es serio. Los hijos míos, que han tenido la oportunidad de estudiar, de conocer el país, que son empresarios con criterio social y quieren mucho al país, que ayuden, que opinen, que le ayuden al partido y a la patria, pero está bien lo que él ha dicho, que no va a aspirar”.

SIGA LEYENDO SOBRE OTROS TEMAS

Fuertes críticas de la prensa alemana al gobierno Duque por manejo de la pandemia e inicio tardío de la vacunación

JEP reporta que en Colombia hay al menos 4 mil casos más de ‘falsos positivos’ de los que reportó la Fiscalía