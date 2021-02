CNE llama a declaratoria al ‘Ñoño’ Elías por ingreso de dineros sospechosos a la campaña de Juan Manuel Santos

Bernardo 'El Ñoño' Elías. / Colprensa

El Consejo Nacional Electoral anunció, en la tarde de este miércoles 17 de febrero, quiénes son los nuevos llamados a testificar en contra del expresidente Juan Manuel Santos por el ingreso de dineros provenientes de la multinacional Odebrecth para financiar su reelección, en 2014.

Se trata de Ricardo Rey Pulido, quien fungía como mensajero de Esteban Moreno, que a su vez es acusado de haber coordinado la recepción de los dineros por parte de la firma brasilera; Germán Velandia Acevedo, quien ayudó al empresario Andrés Sanmiguel a retirar el dinero para posteriormente entregarlo;

También es requerido el exsenador Ricardo ‘El Ñoño’ Elías Vidal, actualmente en la cárcel, quien al parecer sirvió de intermediario y puede suministrar información para aclarar lo sucedido.

De acuerdo con el documento publicado por el CNE y firmado por los magistrados Luis Guillermo Pérez, Doris Ruth Méndez y Renato Contreras, “para el efecto se coordinará con los directivos del establecimiento carcelario La Picota, donde se encuentra recluido el señor Elías Vidal, en aras de realizar la diligencia con la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones”.

En ese sentido, se conoció que la audiencia se celebrará por medios virtuales el próximo lunes 22 de febrero a partir de las 8 de la mañana.

Paralelamente, el CNE informó que, para darle vía libre a esta citación, tuvo que basarse en información remitida por la Fiscalía General de la Nación, principalmente al respecto de Rey Pulido, quien ya había pasado al estrado a finales de diciembre del año pasado, junto a Esteban Moreno.

Vale recordar que, ambos individuos son acusados ante la Fiscalía por Andrés Sanmiguel, dueño de la empresa Gistic Logistic, quien señala que Esteban Moreno había recibido dineros por un valor superior a los $3.884 millones a través de contratos que se firmaron entre las empresas Consol y Gistic Logistic, para después invertirlos en la campaña “Santos Presidente”.

También lo hizo recientemente el excongresista Otto Bula, quien le dijo al organismo electoral que dentro de los contratos de la Concesión Ruta del Sol II estaba destinado un rubro para apoyar la campaña ‘Santos Presidente’.

Por el caso Odebrecht también cayó en Colombia Roberto Prieto, exgerente de dicha iniciativa presidencial, quien se encuentra privado de la libertad desde junio de 2018, acusado de haber intentado mover influencias en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para la realización de obras a beneficio de terceros. El funcionario fue condenado a cinco años de prisión y actualmente es investigado por la Procuraduría General de la Nación, que asegura que también tuvo que ver con los hechos por los que el CNE llamó al ‘Ñeñe’.

Sobre eso, el Ministerio Público se justificó en “la financiación estatal previa que para la primera vuelta recibió la campaña de reelección presidencial del doctor Juan Manuel Santos Calderón, materializada en el pago de un anticipo que tuvo lugar el 16 de abril de 2014 a través de la consignación de $6.884′900.471 en cuenta del Banco Bancolombia a nombre de la Asociación Juan Manuel Santos Presidente 2014-2018”.

Otro que ya declaró, desde el 11 de diciembre de 2019, es el expresidente Santos, quien en su versión libre ante el CNE aseguró que “no hay una sola prueba que ponga en tela de juicio mi buen nombre. Después de estos años no hay absolutamente nada”.

En declaraciones más recientes, ofrecidas a la Revista Semana, Santos también señaló que “en mi gobierno no hubo acusación de ningún soborno. Y en materia de plata a las campañas, se reconoció y yo reconocí, sin mi consentimiento, porque eso se comprobó, entraron unas platas para pagar unos afiches. Cuando eso volarse los topes no era delito. En el año 2014 a mi campaña no entró plata de Odebrecht ni de ninguna compañía, cualquier plata que entró fue a los partidos políticos de forma totalmente legal”.

Mientras todo esto pasa por un frente, por el otro, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia publicó esta tarde otro documento en el que le pide a la Sala Penal de la misma corporación “el otorgamiento de beneficios por colaboración con la justicia a favor de Bernardo Miguel Elías Vidal, consistente en la rebaja de una sexta parte de la pena que le fue impuesta en la sentencia anticipada del 28 de febrero de 2018 dentro del proceso número 51833”, por prestar una colaboración eficaz en el caso Odebrecht. ‘El Ñoño’ se encuentra actualmente pagando una condena de seis años y ocho meses.

