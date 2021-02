Jorge Enrique Robledo se siente cómodo con la coalición, pese a las críticas que recibe por la alianza con Sergio Fajardo

Senador y directivo del partido Dignidad, Jorge Enrique Robledo. Foto: Senado de Colombia.

El 11 de septiembre del 2020, el senador Jorge Enrique Robledo y el Movimiento Obrero Independiente Revolucionario (MOIR) solicitaron separación del Polo Democrático Alternativo para montar un proyecto político aparte. Que finalmente recibió el nombre de Dignidad y se dio a conocer en el mes de octubre del 2020.

La separación del Polo venia pensada de tiempo atrás, pues la idea comenzó a gestarse porque como lo manifestó el senador en muchas ocasiones en el partido existen “diferencias de orden táctico y de enfoques sobre cómo abordar la compleja situación nacional”.

Esto se pudo hacer visible en el 2018, cuando Robledo apoyo la candidatura a la presidencia de Colombia de Sergio Fajardo, del movimiento Compromiso Ciudadano, y no la de Gustavo Petro, líder de la Colombia Humana, incluso en la segunda vuelta, negó su apoyo a Petro, manifestando que entre el dirigente de la Colombia Humana y el hoy presidente de la República, Iván Duque, elegía votar en blanco.

La decisión y las diferencias con Gustavo Petro parten desde que el excandidato a la presidencia hacía parte del Polo Democrático, pues según Robledo el rompió el partido al hacer alianzas con Santos y no consultar con los miembros del Polo.

“Petro rompió al Polo y, además, nos pidió que lo eligiéramos presidente para aplicar el acuerdo que había hecho con Santos sin preguntarnos a nosotros. Santos era el hombre elegido por Uribe, entonces votamos no y dejamos a Clara López de presidenta, y él se retiró del partido. Se dedicó a hacerle daño al Polo. Esa es la triste historia. Petro rompió el Polo por santista y lo fue ocho años. Para las elecciones de 2014 el Polo tenía de candidata a Clara López y Petro le dio la orden a su gente de hacerles campaña a Santos y Vargas Lleras en la primera vuelta”, comentó en entrevista con el diario El Espectador.

Su alianza con el centroizquierda y sobre todo con Fajardo no ha sido bien vista, fue una sorpresa en el 2018 y se ha mantenido pese a que ha sido criticada de forma continua por sectores que consideran que su posición no es muy coherente con los debates que ha dado en el senado.

Por ejemplo, Margarita Rosa escribió por twitter “Estas son preguntas legítimas, no es sarcasmo. En serio, explíqueme cualquiera esto: ¿el asunto de Hidroituango no es suficientemente grave como para invalidar la candidatura de Fajardo? ¿Por qué un senador como Robledo no lo cuestiona? ¿Quién va a financiar sus campañas?”.

El Senador ha dejado claro que mantendrá la alianza y estará como una tendencia más en la coalición “Fuerzas de Centro”, donde será uno de los precandidatos a la presidencia y competirá para representar la alianza.

Frente ha Sergio Fajardo, considera que debe ser investigado y no da una juicio hasta que no existan pruebas de su relación con el escandalo de Hidroituango.

“Sergio Fajardo, como es obvio, tiene que responder por todos los requerimientos que le hagan con relación a Hidroituango. Sin embargo, él, como cualquiera colombiano, puede ser investigado, pero eso no equivale a una condena. Ahí las barras bravas de Petro se equivocan, en materia grave, porque cuando se trata de Fajardo ya está condenado, pero cuando se trata de Petro exigen la presunción de inocencia, que es por supuesto un derecho ciudadano”, aseguró.

Pese a algunas diferencias políticas, Robledo ha manifestado que esta tranquilo con la coalición que se ha creado junto al partido verde, Sergio Fajardo y otros lideres, pues considera que es un escenario donde se puede crear un programa que tenga en cuenta temas como, la defensa del proceso de paz, la lucha anticorrupción, el monopolio del Estado sobre la fuerza o el rechazo a la violencia y temas económicos como el TLC y los problemas que crea al agro colombiano.

