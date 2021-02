FLIP rechaza agresiones y obstrucción del trabajo del periodista que cubría la protesta de estudiantes en Popayán

FLIP rechaza agresiones contra periodista que cubría las marchas en Popayán. Foto: video Camilo Fajardo.

Este miércoles 17 de febrero, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechazó la obstrucción del trabajo y las agresiones cometidas por miembros de los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía (Esmad) contra el periodista de CM& Camilo Fajardo.

Estos hechos sucedieron durante el cubrimiento de las protestas que se presentaron en Popayán, capital del departamento suroccidental de Cauca, el pasado 15 de febrero, por parte de estudiantes que reclamaban la implementación en las universidades de esta ciudad del programa “Matricula Cero”.

“Resulta altamente preocupante que persisten las agresiones contra la prensa que reporta sobre las manifestaciones a pesar de que, hace ya cinco meses, la Corte Suprema de Justicia ordenó al Estado colombiano que cesen las agresiones de la fuerza pública respecto de quienes, de manera pacífica, se manifestaron y de quienes hacían el cubrimiento periodístico”, señaló la FLIP en un comunicado.

De igual manera, la fundación hizo un llamado “urgente” a la Procuraduría General de la Nación para que realice la investigación correspondiente y sancione disciplinariamente las violaciones de libertad de prensa en medio de las protestas sociales que se presentan en el país.

La FLIP señaló que no se está cumpliendo con el “Estatuto de Reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta” debido a que no se está garantizando la seguridad de la prensa en las protestas y tampoco se está obedeciendo con el uso legítimo de la fuerza.

“Las actuaciones del agente del Esmad, en este caso, parecen un uso desproporcionado, malintencionado e injustificado de la fuerza. Esto revela que se no ha superado la violencia sistemática”, indicó la FLIP.

Con la intención de aplicar las sanciones respectivas, la FLIP solicitó a la Alcaldía de Popayán entregue información correspondiente a los miembros de la institución que agredieron y obstruyeron las labores de Camilo Fajardo y causaron daños a la “integridad o vida” de los manifestantes.

Protestas de estudiantes de la Universidad del Cauca en el centro histórico de Popayán. Foto: @acab_colombia.

Los hechos

El periodista independiente y reportero de CM& para la región del Cauca, Camilo Fajardo, realizaba el cubrimiento de la manifestación por parte de estudiantes frente a la alcaldía de esta ciudad, cuando fue víctima de las acciones denunciadas por la Fundación.

Durante la protesta, el periodista se encontraba grabando un forcejeo por parte de algunos de los manifestantes y miembros de la fuerza pública, y la retención de uno de ellos, cuando un agente del Esmad se acercó al lugar lo empujó y le dijo “quítese, quítese, no está escuchando o qué”.

Este mismo agente habría lanzado una granada de aturdimiento a los pies de Camilo Fajardo momentos más tarde, razón por la cual el periodista reaccionó pateando el objeto para protegerse.

Luego de esto, el reportero quien se encontraba registrando las presuntas agresiones por parte de miembros de la fuerza pública a una manifestante, quedó herido, razón por la cual tuvo que retirarse de la protesta para recibir atención médica según indicó la FLIP.

Por último, Camilo Fajardo se acercó al comandante de la Policía Metropolitana de Popayán, el coronel Boris Albor, para reportarle las agresiones de las que había sido víctima.

Boris Albor respondió le respondió al periodista: “yo siempre lo he dicho y lo manifestado: he sido respetuoso de los derechos humanos y de todas las personas que están en la protesta pacífica pero por vías de hecho no hemos permitido eso. Y usted también señor periodista pateó la granada de aturdimiento, usted ha estado todo el día acompañándolos”.

