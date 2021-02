Hombre robo una empresa en Bogotá y salió tranquilamente ante la mirada de los policías

Un atraco masivo se presentó este lunes en la autopista norte con calle 127a, en Bogotá, un hombre que fingió ser uno de los clientes del establecimiento desenfundó un arma e intimidó a los trabajadores , después de arrebatarles sus objetos personales salió del lugar como si nada, ante la presencia de los policías que habían llegado para atender el caso.

Según relató una de las víctimas, el delincuente, supuestamente, quería comprar una bicicleta para su esposa, pero todo fue una actuación ya que estaba esperando el momento indicado para poder sacar su revólver y cometer el millonario hurto.

Una vez estaba encerrado con las víctimas, el hombre fue despojando de sus celulares, documentos, elementos personales y dinero en efectivo a cada uno de los trabajadores, tanto así, que tuvo el tiempo hasta para pedirles que colocaran las huellas en los dispositivos electrónicos para poder desbloquearlos.

“Le entregamos los celulares, pidió contraseñas, todo el tiempo nos gritaba y nos trataba con groserías. Luego cogió a una compañera y la subió al segundo piso donde estaba otro compañero, a él le pegó en la cabeza y nos metió en un cuarto pequeño ubicado en la bodega, nos dijo que teníamos que quedarnos 15 minutos ahí o sino nos mataba”, relató la mujer.

A pesar de que las víctimas alcanzaron a activar el botón de pánico, lo que permitió la llegada de la policía al lugar, el asaltante logró cometer el robo a cinco mujeres y dos hombres que trabajan en la empresa , y, para el colmo del descaro, salió como si nada en una bicicleta hurtada, no sin antes hablar con los uniformados.

“En una escena que la policía sabe que hubo un incidente, no entiendo cómo permiten dejar salir al ladrón. Yo no quiero acusar a nadie, pero que una autoridad sepa que está pasando algo en un lugar y dejen salir a la gente, no me parece, no creo que sea correcto”, afirmó Behzad Kharaghani, empresario iraní propietario de la empresa.