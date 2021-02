El gesto romántico de Epa Colombia para el cumpleaños de su novia

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como 'Epa Colombia', tuvo un gesto romántico con su novia para celebrar su cumpleaños. Foto: Redes

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como ‘ Epa Colombia ’, sorprendió a sus fanáticos en enero al perdonarle los ‘cachos’ a Diana Celis, futbolista del Independiente Santa Fe. Después de la mediática manera en la que la vendedora de keratinas terminó la relación con su pareja, se les vio de viaje en San Andrés y llenaron las redes de demostraciones de afecto.

En el momento, es oficial su reconciliación y, con motivo del cumpleaños de la futbolista, Barrera no se reservó los gestos románticos para celebrar los 28 años de la ‘leona’. La sorpresa inició con Barrera indicándole a Celis que cerrara los ojos hasta llegar a la habitación que comparten. “No los puedes abrir”, exclamó la empresaria en el video registrado en sus historias de Instagram.

Desde la puerta, se pueden ver dulces y bolsas de exclusivas marcas de ropa deportiva. “Ábrela. Feliz cumpleaños, mi amor. Te amo mucho”, dijo revelando una habitación llena de regalos y globos. Entre ellos, un peluche gigante de ‘Stitch’, personaje de Disney, y un globo que dice “Celos”, el apodo que le puso ‘Epa Colombia’.

“5 años junto a ti”, dice la leyenda de la historia en la que, a brazos llenos, se ve a Celis cargar con sus regalos. “Tengo pena porque hay muchos regalos”, dijo Celis a Daneidy. Sin embargo, la influenciadora hizo claro que no todos los obsequios venían de ella.

“Está muy hermosa, ¿no? Muy bonitos tus regalos. Por ahí nos enviaron una champaña para que celebremos y hagamos el amor”, dijo la influenciadora, quien posteriormente subió un video de ellas brindando con el licor en copas marcadas con sus nombres.

Celis también respondió a la atención de Barrera y le agradeció en su cuenta oficial de Instagram. “ Gracias amor mío por hacerme tan feliz con tu presencia y tus locuras, TE AMO CON MI VIDA. Gracias a todas las personas que se tomaron el tiempo de escribir, llamar y darme un obsequio no importa cual sea el precio”, expresó la futbolista, quien confirma que la infidelidad quedó atrás.

Publicación de Diana Celis en Instagram.

La infidelidad de la futbolista se conoció a finales de 2020 con publicaciones en las historias de Barrera. “Amigas les cuento que mi relación con Diana acaba de terminar. Hace mucho no cogía el celular porque mantenía en mis peluquerías… jamás creí que me traicionara”, se lee en la primera historia que publicó ‘Epa Colombia’ y con la que empezó a contar los pormenores de su separación a los casi dos millones de seguidores que tiene en la red social.

“Me acabo de dar cuenta que ella (Diana Celis) eliminaba conversaciones y salía con una compañera de Santa Fe. Ella me decía, ‘voy para terapias’ y salía para la casa de ella”, siguió contando Daneidy.

Sin embargo, unos fanáticos las vieron juntas en un centro comercial y desde ahí se desató el rumor de que la infidelidad había sido un montaje para ganar vistas en redes sociales.

‘Epa Colombia’ reabrió sus peluquerías

El pasado 18 de diciembre, Barrera cerró sus centros de estética porque, al parecer, no cumplía con los protocolos de bioseguridad dictados por el Gobierno Nacional tras la emergencia sanitaria. Asimismo, reveló que el Invima le quitó sus productos de Keratina por no cumplir con la reglamentación para el uso correspondiente, además de contener una sustancia que no era recomendada.

El pasado 6 de febrero, la colombiana anunció en su Instagram que reabrió sus locales. “Amiga, volvimos a abrir nuestra sede de Bogotá. Amiga, te vas a hacer la mejor keratina del mercado, porque no tenemos competencia, querida, y tenemos los mejores estilistas de Colombia”, afirmó Daneidy en un video en el que no podía ocultar su alegría.

