Daniela Ospina se lució en las redes sociales con sensual fotografía y entregó las claves para mantenerse en forma

Foto tomada de las redes sociales de Daniela Ospina.

El amor por el deporte hace parte del ADN de Daniela Ospina . La antioqueña siempre ha demostrado su amor por el voleibol, disciplina que ha practicado profesionalmente; en 2015 se destacó en el VP Madrid, demostrando su talento con las manos; un don que comparte con su hermano David, guardameta del Nápoles y de la selección de Colombia.

La empresaria disfruta de la actividad física y esa constancia se refleja en su buen estado de forma, como lo muestra en sus fotografías en las redes sociales. Un par de días atrás, subió una en la que luce un vestido de baño, junto a la leyenda “Deja todo lo que no te haga más fuerte” , y los internautas destacaron su belleza y su cuerpo tonificado.

Los halagos no solo llegaron por parte de sus seguidores, también de otras celebridades del país, como Carolina Cruz, Ariadna Gutiérrez, Estefanía Borge y Daniela Arango, quienes le echaron flores con calificativos como perfecta, divina y mamasita.

En las últimas horas, Ospina sorprendió a todos sus fanáticos con un post en el que entregó las claves para mantenerse en forma y usar bien su tiempo, a pesar de las numerosas ocupaciones que tiene a diario. “La respuesta está dentro de ti. La única forma de lograr los objetivos es con disciplina y, aunque eso implicaba algunos sacrificios, mi pasión por el deporte me permitió lograr un balance que es el que me ha impulsado a alcanzar todo eso que me propongo dentro y fuera de las canchas ”, relató.

El testimonio hace parte del video en el que invita a sus fans a formar parte de un plan de entrenamiento intensivo de cuatro semanas, en el que los usuarios podrán lograr sus metas personales, entrenando, si así lo desean, desde casa.

“No fue un camino fácil, a veces quise rendirme pero aquí estoy, con la mejor actitud para que juntos recorramos el camino hacia nuestra mejor versión. Recuerden, los límites solo están en nuestra cabeza” , expresó para motivar a las personas que vean la publicación en Instagram, red social en la que tiene casi 7 millones de seguidores.

