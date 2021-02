Carolina Cruz reveló que faltan pocas semanas para que nazca Salvador

La presentadora de ‘Día a Día’ y exvirreina del Concurso Nacional de la Belleza, Carolina Cruz , espera a su segundo hijo, Salvador, en un embarazo en el que ha tenido que ser llevado bajo altos cuidados debido a las complicaciones de salud que ha tenido a la hora de ser mamá.

Un problema con su útero ha hecho que deba estar bajo reposo y sin hacer mayores esfuerzos por su salud y la de su bebé. Luego de tener a Matías, su primer hijo, Carolina perdió a su segundo bebé, situación que hizo que sus posibilidades de ser mamá nuevamente fueran complicadas.

Este lunes, la también modelo, realizó unas historias en su cuenta de Instagram asegurando que faltan entre dos a tres semanas para que Salvador esté en su brazos, razón por la que ya está bastante grande y el peso de su barriga le dificulta moverse por su casa. “Tengo que aceptar que, cada vez, este ‘barrigononón’ me pesa mucho, mucho más. Ya para levantarme e ir al baño es como si se levantara un hipopótamo. Quisiera hacer un video de ese momento, les prometo que lo voy a hacer. Es divertido, yo le veo lo positivo a cualquier cosa”, confesó Carolina Cruz.

Carolina Cruz reveló incómodas situaciones que vive semanas antes de dar a luz

Por otro lado, la presentadora demostró el amor que Matías Palomeque Cruz tiene por su hermanito que viene en camino, mientras este le acariciaba la barriga asegurando que está muy grande. De la misma forma, Carolina Cruz demostró que, como no se ha podido pintar el cabello durante los últimos meses, ya tiene algunas canas en las raíces, “estamos en cuenta regresiva para pintarnos las canas”.

“En estos momentos de mi vida, a mis 35 semanas, mi estado ideal es estar acostada todo el día para el lado izquierdo. Los médicos siempre que dicen que es lo mejor para la mamá y el bebé, a veces como me canso tanto de un solo, me acuesto del lado derecho, pero siento que me voy a quedar dormida y le va hacer daño al bebé”, reveló Cruz.

La modelo también reveló una anécdota que le pasó cuando tuvo a Matías hace 4 años. “Mati vino a la semana 36 y yo tenía semipermanente en manos y pies de color rojo , y cuando vas a la clínica no puedes llegar ni con semipermanente, ni uñas postizas ni nada eso, casi enloquezco tratando de quitarme el esmalte de una sola mano”, dijo la presentadora asegurando que desde hace dos semanas ya no se aplica esmaltes de colores para prevenir.

El pasado 9 de febrero, la también empresaria actualizó a sus seguidores acerca de su embarazo mostrando el cambio en su cuerpo por la espera de Salvador. En el collage, mostró fotos de mayo y junio del año pasado, en las cuales no se encontraba en embarazo. Junto a ellas, presentó su figura actual en ropa interior y cubriendo sus senos con emoticones.

“Hoy en la mañana me tomé la foto de la izquierda, las otra dos son de mayo y junio del año pasado en plena pandemia”, inició el pie de foto, que justificaría la publicación por comentarios de odio que recibió por mensaje directo en Instagram.

“Decidí subir este cambio hoy, después de leer un mensaje directo donde una mamá de dos hijos me decía que estaba muy gorda (tengo casi 20 kilos encima y mi embrazo ha sido de quedarme muy quieta) y fea, además de creída e insoportable (obvio no la conozco, ni idea de donde saco esa conclusión, está bien pensar muchas cosas pero expresarlas). Que con razón no era amiga de equis persona”, aseveró la también empresaria.

Además, confesó buscar en el perfil de la agresora para verla físicamente. “Cuando entre a su perfil no logré ver la foto de ella con sus dos hijos porque es privado, no podía esperar menos de alguien que se esconde para lanzar críticas destructivas”, continuó, antes de celebrar su embarazo y su nuevo estado físico.

