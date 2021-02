JEP niega la solicitud de sometimiento de Jorge Luis Alfonso López, hijo de ‘La Gata’

Foto de archivo. Magistrados de la Justicia Especial para la Paz (JEP) se desplazaban a una audiencia en la sede del tribunal en Bogotá, Colombia, 13 de julio, 2018. REUTERS/Luisa González

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció este 15 de febrero que Jorge Luis Alfonso López, alias de “El Gatico”, hijo de Enilce López, alias ‘La Gata’, no podrá ser juzgado por el mecanismo. Esta decisión fue tomada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas del mismo tribunal, que argumenta que no tiene competencia en el caso y, además, el sujeto a procesar no presentó un compromiso concreto con la jurisdicción.

“Alfonso López presentó su solicitud de sometimiento tanto en calidad de agente de Estado no integrante de la fuerza pública, en relación con hechos ocurridos durante su ejercicio como alcalde del municipio de Magangué (Bolívar) entre los años 2004 y 2007, como en calidad de tercero civil, en relación con conductas cometidas antes y después de ese periodo. (...) Luego de surtir un proceso que incluyó la participación de las víctimas acreditadas y del Ministerio Público, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas resolvió rechazar la solicitud de sometimiento de Alfonso López por tres razones principales”, indicó la JEP a través de un comunicado de prensa.

Las tres razones explicadas por el mecanismo para no someter a López son:

1. La JEP no tiene competencia para conocer de los hechos procesados ya que, de acuerdo con lo acreditado ante la justicia ordinaria, cuando ‘El Gatito’ cometió los delitos, era integrante activo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), cuyos miembros están excluidos del marco de competencia de la JEP.

2. La Sala determinó que carece de competencia material para conocer detalles de la extinción de dominio porque esa acción es de carácter meramente patrimonial y no se encuentra dentro del ámbito de competencia de esta Jurisdicción.

3. Se estableció que, a pesar de las múltiples oportunidades procesales concedidas, López no presentó un “compromiso claro, concreto y programado conforme a los principios del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, requisito esencial para efectos de aceptar el sometimiento de un compareciente voluntario a la JEP”.

Es importante recordar que, alias ‘El Gatico’ presentó su solicitud de sometimiento ante la JEP en calidad de “agente de Estado no integrante de la fuerza pública”, para que el mecanismo revisara los homicidios del periodista Rafael Enrique Prins Velásquez, Édgar Carrasquilla y Yamil Kasser. Además, se le juzgara por los delitos de lavado de activos agravado, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir.

Noticia en desarrollo...

Le puede interesar:

“Con las vacunas no se termina el tapabocas”: Duque