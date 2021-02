Cambia el número de vacunas que llegarán a las principales ciudades; aumentan en Bogotá

Vials of coronavirus disease (COVID-19) vaccines of Pfizer-BioNTech, Moderna and AstraZeneca are pictured at St. Mary's Hospital, in Phoenix Park in Dublin, Ireland, February 14, 2021. REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Según el Secretario de Salud de Bogotá, el próximo 20 de febrero se iniciará el plan de vacunación contra el COVID-19 en la capital. El 13 de febrero se reunió el grupo de la Secretaría de Salud para escoger a las personas que serán vacunadas de primeras.

Entre el jueves 18 y viernes 19 de febrero entregará las primeras 12.562 dosis a la ciudad. Según dijo Claudia López en una entrevista para El Tiempo, las primeras personas que se van a vacunar, son los miembros del personal médico que les ha toco entrenar diariamente el COVID-19.

“Esperamos que lo que lo que desafortunadamente no se cumplió en febrero se reprograme para marzo, y cumplir lo que íbamos a hacer en febrero y lo que toque hacer en marzo, y no que eso se aplace indefinidamente” , aseguró Claudia López en la entrevista.

Hasta el sábado se decía que la capital contaría solo con un poco más de siete mil vacunas, pero la alcaldesa informó que para el primer día de la vacunación habrá cinco mil vacunas más, es decir, 12.562 dosis.

“Vamos a priorizar unos hospitales que tiene mayor cantidad de UCI como un criterio cualquiera, pero quisimos introducir que esté representado todo el territorio de Bogotá, que en cada punto de la ciudad esté el inicio de la vacunación. Los criterios son un ‘mix’ de acuerdo a los lineamientos que nos dio el Gobierno Nacional. Quien no se vea en esta foto no quiere decir que no los vamos a vacunar, solo que solo tenemos 12.500 vacunas, el primer criterio fue, si vamos a un hospital vamos a tratar de terminar ese hospital”, explicó Alejandro Gómez, secretario de Salud, para el diario El Tiempo.

Los hospitales en los que iniciará el plan de vacunación el próximo fin de semana serán el Simón Bolívar, Méderi, SantaFe, Kennedy, Instituto de Cancerología, Santa Clara y en el hospital central de la Policía nacional.

Para esta primera fase se tiene esperado la llegada de 50.000 dosis de Pfizer, aunque podrían llegar más dosis esta semana, de acuerdo con lo esperado por el Ministerio de Salud. De acuerdo con información del ministerio, el cual comunicó a mediados de la semana pasada, decía que deberían aterrizar antes de finalizar febrero 1,15 millones de vacunas, aunque esto sigue dependiendo de la disponibilidad de los laboratorios.

En el Puesto de Mando Unificado, el cual se hará control a la ejecución del plan de vacunación, suscrito al Ministerio de Salud, le explicó a secretarios de salud de todo el país y a los voceros de los gremios del sector cómo se repartirán esas primeras 50.000 dosis confirmadas.

Dicha fórmula de distribución, la cual se aplicará para este primer lote y para los siguientes que vayan llegando, el plan no se hizo por la cantidad de la población general según cada región, sino por la participación de cada grupo en específico en cada una de estas zonas a lo largo del territorito nacional.

Esto quiere decir que habrá un orden de entrega a los diferentes departamentos del país. Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca serán los primeros en recibir un porcentaje de las dosis de las vacunas. Bogotá recibirá 12.582 de esas primeras 50.000; Antioquia, 6.570; y Valle del Cauca, 5.184.