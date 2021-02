Sin filtro: Jorge Luis Pinto criticó la labor de Arturo Reyes en todas las Selecciones Colombia que dirigió

El entrenador Jorge Luis Pinto. EFE/Dan Himbrechts/Archivo

La era de Carlos Queiroz al comando de la Selección Colombia, entre febrero de 2019 y diciembre de 2020, finalizó luego de las goleadas que sufrió el equipo nacional frente a Uruguay y Ecuador, por 3-0 y 6-1, respectivamente. Su salida también puso en entredicho la tarea de Arturo Reyes , entrenador de la categoría Sub-20 y quien dirigió a la plantilla Sub-23 que compitió por un lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio, en el clasificatorio que se disputó el año pasado, y se quedó sin el boleto a las justas.

En los últimos días, Jorge Luis Pinto arremetió contra Reyes por su labor en los equipos juveniles y el poco aporte que ha hecho para que los jugadores puedan dar el paso a la absoluta del combinado ‘cafetero’.

“No sé, con certeza, si el proceso ha sido bueno o malo, pero los resultados hablan. De la Sub-20 y de la Sub-23, ¿Cuántos jugadores le entregó al equipo de mayores? Se están confundiendo las formas de trabajo y, con esto, no doy por hecho que el señor Reyes sea un mal entrenador ”, expresó el experimentado estratega, en diálogo con ESPN Radio Colombia.

Pinto fue enfático al indicar que el trabajo de su colega samario no ha rendido frutos y dijo en el programa: “Si de la Sub-23, que participó en el preolímpico, entregó tres o cuatro jugadores a la absoluta, quiero que me digan cuáles. Y no solo eso, quiero que me digan el caso de un futbolista de la Sub-20 que le haya entregado a la selección de mayores” .

El santandereano relató su experiencia como seleccionador e indicó el plan que siguió para fortalecer el diálogo entre los equipos de diferentes categorías. “Esa vivencia la he tenido ya en varios países y tengo clara la forma de proceder. A mí me encanta que a la par del equipo principal esté el de la Sub-20, trabajando en la cancha que está al lado ; produciendo, entrenando y asimilando conceptos de la de mayores”, puntualizó.

Jorge Luis Pinto dejó su cargo como entrenador de la selección de Emiratos Árabes Unidos, en el cierre de noviembre de 2020. Desde entonces, ha estado en la órbita de varios equipos, incluyendo a la selección de Chile, que confirmó como entrenador al uruguayo Martín Lasarte, durante la semana. Así lo dio a conocer Francisco Vélez, en el programa En la Jugada.

“Uno de los nombres que más sonó para dirigir a la ‘roja’, y le ganó por nada Lasarte, fue el de Pinto. Hizo parte de la lista de candidatos, pero un directivo levantó la voz y dijo que si lo traían, terminaba sacándolos a todos” informó el periodista, el pasado viernes.

