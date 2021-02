A la cárcel tres hombres que abusaban sexualmente de pasajeras del transporte público en Atlántico

Policía de Barranquilla

La Fiscalía General de la Nación informó esta noche sobre la orden de aseguramiento en centro carcelario dictada por un juez de control de garantías de Barranquilla en contra de tres hombres acusados de hacerse pasar por conductores de transporte público para cometer delitos sexuales.

De acuerdo con el ente acusador, se trata de Ricardo Rodríguez Gutiérrez, alias ‘El Menor’, quien tiene 21 años; Jean Carlos Escorcia Nova, alias ‘El Picha’, de 27 años y Antony Edgardo Amaris Jiménez, de 23 años, quienes recibieron la medida de aseguramiento a petición de un fiscal de la Seccional Atlántico, luego de presentar evidencias suficientes.

Estas fueron recogidas gracias a las labores de policía judicial, quienes fueron capaces de evidenciar cómo los procesados, al parecer, “se valían de dos vehículos en los que prestaban el servicio de trasporte público colectivo —taxis—, lo cual les permitía recoger a varias personas durante los trayectos”.

En los mismos, agregaron las autoridades, los individuos habrían aprovechado para abusar sexualmente de al menos diez mujeres del municipio de Soledad y la ciudad de Barranquilla, quienes junto con la denuncia penal, relataron cómo fue que lo hicieron. Dichas acusaciones, sumadas a la evidencia física recaudada demostrarían que uno de los capturados cumplía el rol de conductor, mientras que los otros dos se hacían pasar por pasajeros hasta quedarse solos con las víctimas.

Según el informe de la Fiscalía, los casos incluyen los de una menor de 17 años, una madre violentada en frente de su hijo y una joven venezolana. “Las mujeres subían a los vehículos que habían solicitado previamente. Durante el recorrido las pasajeras eran intimidadas, sus pertenencias les eran hurtadas y algunas, al parecer, eran abusadas sexualmente y luego abandonadas en lugares despoblados”.

Entre las evidencias recaudadas se encuentran los taxis usados para cometer los delitos, de placas TDU-400 y TDU-666. En estos, agregaron las autoridades, encontraron fluidos corporales, tapabocas, un cinturón femenino y aceite lubricante.

Por dichas acciones, el ente investigador organizó un operativo de captura en el que participaron efectivos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, en coordinación con miembros de la Policía Nacional y del Ejército Nacional. Gracias a este, se les pudo imputar y encarcelar bajo los delitos de secuestro simple, acceso carnal violento agravado y hurto calificado agravado.

Si bien no se ofreció información sobre cuánto tiempo de cárcel tendrá que pagar cada uno de los individuos, se sabe que el código penal colombiano castiga con periodos entre 12 y 28 años por los cargos de hurto calificado agravado; de 12 a 20 años y una multa de entre 600 y 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes por los de secuestro simple; y de 12 a 20 años por acceso carnal violento.

Una de las víctimas habló

El diario El Heraldo conoció el testimonio de una de las víctimas quien contó que los hechos se dieron cuando tomó un taxi para acudir a una diligencia. “El viernes 5 de febrero yo estaba en la carrera 47 y ahí cogí el taxi, un ‘zapatico’ que tenía los vidrios oscuros”, relató la mujer. Ella dijo que pudo notar que el conductor tenía las pupilas dilatadas y que se detuvieron en una estación de gasolina, donde se subió otro hombre. “Todo fue muy rápido y no pude hacer nada”, relató la joven al medio.

Según su relato, ella intentó abrir las puertas pero estás estaban atornilladas y solo permitía que se operaran desde afuera. “Ellos me envolvieron el rostro con cinta y ahí seguí forcejeando. Mis uñas se me cayeron por la pelea porque ellos tenían más fuerza” y afirmó que le alcanzaron a desajustar la correa que usaba ese día. Desde ahí no recuerda qué pasó hasta que despertó en la calle 30, donde la encontraron abandonada, en una zona solitaria.

Según las indagaciones de las autoridades, los hombres escogían a las mujeres que iban por las principales vías de la ciudad y las perfilaban por las que tuvieran entre 20 y 25 años.

