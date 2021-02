Phillips aclaró que respiradores de la marca que se están usando en Colombia no presentan problemas

Después de que el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) publicara una alerta en la que exponía problemas en las baterías de los sistemas Respironics Phillips, de la marca holandesa Phillips, la empresa tecnológica aseguró que el supuesto error no existe. La autoridad nacional afirmó, el pasado 9 de febrero, que la falla hacía que el ventilador emitiera una alarma de alta prioridad y seguidamente dejara de funcionar, pero la empresa aclaró que la mencionada alarma no notifica el mal funcionamiento del dispositivo, sino, por el contrario, busca optimizar su trabajo.

Phillips explicó que los ventiladores de su marca funcionan con dos tipos de sistemas de energía para garantizar que siempre estén activos. En caso de que una de las corrientes no funcione, se activa la alarma mencionada para que el personal médico corrija la situación y así prevenir incidentes.

“Este aviso de seguridad proporciona instrucciones a los clientes sobre cómo evitar daños en las baterías del ventilador y les recuerda que deben asegurarse de que los dispositivos también estén conectados a la alimentación de corriente alterna. Si fallara la alimentación de corriente alterna y una batería no funcionara correctamente, se activará una alarma visual y sonora durante al menos dos minutos”, se lee en la información remitida por Phillips.

La empresa holandesa informó que el Invima ya está al tanto de esta información para socializarla con el personal médico. Así mismo, reiteró que los respiradores de su marca “siguen siendo seguros para su empleo de acuerdo con las instrucciones de uso del dispositivo” y hasta la fecha no se han recibido informes de daños a pacientes, relacionados con la batería del dispositivo.

En caso de que se reporte una falla con las baterías de los ventiladores de Phillips, la empresa había asegurado que se debía reemplazar el sistema. Esto se debe a que, de otra forma, no hay una garantía de que el equipo funcione correctamente, lo que pondría en riesgo a la persona que esté dependiendo de la máquina.

De igual forma, el Invima solicitó a todos los centros de salud del país, que cuentan con ventiladores, revisar si tienen a su servicio Respironics Phillips para que le expliquen a su personal cómo funcionan los sistemas de forma detallada. La entidad delegó esta tarea específicamente a los programas institucionales de Tecnovigilancia para que reporten inconvenientes ante la entidad.

1. Verifique si en su institución se utilizan los dispositivos médicos involucrados. | 2. Comuníquese con el importador, distribuidor o comercializador para precisar si existen recomendaciones específicas para la utilización del producto. | 3. Reportar los incidentes y eventos adversos asociados a la utilización del dispositivo médico referenciado, al Programa Nacional de Tecnovigilancia del Invima.

Es importante recordar que a inicios de enero, el Invima también reportó otra falla en los ventiladores usados para atender pacientes de covid-19. En esa oportunidad se trató de los respiradores Hamilton H900, los cuales se encuentran comercializados en Colombia bajo la titularidad de Electrónica Médica y Control Emco S.A.. Dicha empresa se encuentra registrada en Medellín, con operaciones en el departamento de Antioquia.

Los problemas en esta referencia se presentan en todos los dispositivos con versión de software 1.10c incorporada. Según la carta del fabricante, se trata de una falla, manifestada por varios clientes, relacionada con “un retraso de la alarma de bajo nivel de agua cuando se inicia el humidificador con una cámara vacía”.

Para el funcionamiento del artefacto, el suministro constante o periódico de agua es vital. En caso de que se acabe o que se detenga el suministro, el aparato avisa por medio de una alarma. Con el defecto, los aparatos emitirían una alerta tardía o no lo harían. En este caso, el personal de UCI no podrá saber de manera oportuna que no se cuenta con el líquido.

Según la empresa suiza Hamilton Medical, la probabilidad de ocurrencia del daño es ocasional. Sin embargo, el comunicado recalcó que la gravedad, en el peor de los casos, “podría conducir a un evento crítico”.

Ante la detección de situaciones de este tipo, el Invima exigió que los importadores y distribuidores de respiradores artificiales en Colombia realicen, de forma proactiva, trabajos de trazabilidad y así comiencen a implementar las medidas dispuestas por el fabricante.

