La profunda molestia de un congresista del uribismo con el Gobierno por manejar la reforma tributaria “con las patas”

La propuesta de la reforma tributaria que el Ministerio de Hacienda anunció para este 2021 ha sido fuertemente criticada por diversos sectores de la política. Incluso, algunos miembros del Centro Democrático, el partido del gobierno de Iván Duque, han expresado su inconformismo con la propuesta.

En diálogo con la emisora La FM, el representante a la Cámara por esa colectividad, Gabriel Santos, lanzó un contundente mensaje contra el Gobierno y la reforma tributaria que se debate desde hace unas semanas.

El sinsabor de Santos ha sido evidente en repetidas ocasiones desde que se conoció el borrador de la reforma. Al congresista uribista le molestó que esa información se revelara primero en medios de comunicación que en el Congreso de la República, que es el órgano encargado de debatir estos proyectos.

En su diálogo con el medio, el parlamentario criticó que el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño informara sobre la decisión en declaraciones a medios de comunicación pretendiendo “aprobar una tercera reforma tributaria y salen a decirlo de esa forma coloquial, lo que da cuenta la improvisación del proyecto que intentan presentar a los colombianos”.

El congresista también aseguró que esta nueva modificación a la estructura tributaria en Colombia ocasionará serios problemas en la economía de los colombianos de a pie porque “muchos han dejado de consumir tres alimentos al día, no podemos tratarlo con la improvisación que han hecho hasta ahora”, sentenció Santos en su entrevista con la La FM, quien además dijo:

En su diálogo con el medio colombiano, el político dijo que el MinHacienda y el presidente Duque no “socializaron ni una coma” sobre la reforma y lo que el país conoce solo son “especulaciones” y que, por su parte, él no conoce “una cifra exacta” sobre cómo entrará en vigor la propuesta del Gobierno nacional.

“El mayor disgusto es que tenemos un Estado que gasta como si fuéramos un país de renta altas y lanzan una bomba nuclear como el IVA a la canasta familiar, cuando eso requiere un debate largo no solo económico sino también un debate ético profundo”, agregó el representante.

A la opinión pública le sorprendieron las declaraciones del congresista, quien hace parte de la bancada uribista que le ayudó a Duque a llegar a la Presidencia. Santos se refirió al tema y en tono jocoso aseguró que no le importa que piensen eso porque sus pronunciamientos “no son personales” y le debe una lealtad al pueblo colombiano.

“Pude saber que la propuesta de eliminar las altas consejerías no gustó mucho, lo tomaron personal (...) Cuando me dicen ‘usted siempre le da palo al Gobierno no parece uribista’, yo digo lo contrario, si los que pretenden desconocer ese Estado son los que no parecen uribistas”, concluyó en su diálogo con La FM.