Fecode reitera que no existen las condiciones para regresar a las aulas en Bogotá

La Secretaría de Educación del Distrito (SED) anunció que desde este lunes 15 de febrero iniciará el regreso a las clases presenciales, a través del modelo de alternancia, de los colegios públicos en Bogotá. La noticia, sin embargo, no ha sido bien recibida por los gremios del sector como la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) y la Asociación Distrital de Educadores (ADE), pues argumentan que no solo no existen los protocolos de bioseguridad pertinentes para el retorno a las aulas, sino porque los centros educativos tampoco cuentan con los recursos para hacerlo.

Según explicó la Secretaría de Educación, el regreso de los estudiantes será progresivo, es decir que se empezará con lo grados prejardín, jardín y transición, para luego continuar con el ingreso de los estudiantes de secundaria y media, dependiendo siempre de la disponibilidad de los espacios físicos que tenga cada colegio, además de que cuenten con la verificación de sus protocolos de bioseguridad.

“Son razones socioemocionales. Hay estudios que demuestran las afectaciones que tiene estar en la casa sin tener ese espacio educativo. Son razones que van atadas al espacio físico del encuentro: estamos convencidos de que al menos unos días los niños y niñas tengan este espacio seguro”, explicó la secretaria de Educación, Edna Bonilla, sobre el por qué desde el Distrito se planteó que los estudiantes debían volver a la presencialidad.

Sin embargo, los gremios de la educación consideran que los colegios de Bogotá aún no están listos para el regreso a clases, principalmente porque consideran que no hay garantías epidemiológicas y de bioseguridad para hacerlo.

Por eso, Fecode solicitó al Distrito retrasar el retorno a la aulas, pues aunque concuerdan en que este deber ser en el menor tiempo posible, reiteran en que es imprescindible que se garanticen las condiciones necesarias para el regreso, tanto para educadores como para los estudiantes.

“ Le hemos dicho ‘No’ a este regreso a clases presenciales con alternancia porque es poner en un riesgo innecesario a las comunidades educativas, es desconocer los conceptos de la comunidad científica. No hay una garantía plena de la apropiación oportuna de los recursos, y no atiende las cifras en materia de contagio y fallecidos ”, indicó en entrevista con El Tiempo, el presidente de Fecode, William Velandia.

Al respecto, el presidente de la ADE, William Agudelo, además agregó que la decisión del Distrito había sido arbitraria frente a las decisiones tomadas por las instituciones educativas, pues según señaló, se han conocido cartas de consejos directivos de colegios que aunque aseguraron que recibieron elementos de bioseguridad para el retorno a clases, aún no han definido si volverán a la presencialidad o no.

“ La alcaldesa tomó a 125 colegios como conejillos di indias, si bien no se cumple con el requisito de que sean los gobiernos escolares los que decidan si vuelven a los salones de clase ”, manifestó Andrea Sandino, una de las integrantes del magisterio de educación.

El presidente de Fecode, igualmente señaló a El Tiempo que otro de los motivos principales por los que se oponen al regreso a clases en Bogotá es que las instituciones educativas no cuentan con los recursos suficientes para adecuarlas con los protocolos de bioseguridad, además de que de acuerdo con Velandia, en la mayoría de los establecimientos de la capital, las condiciones de infraestructura son precarias.

Según explicó Velandia al medio, para el segundo semestre de 2020, el Ministerio de Educación entregó $400.000 millones de pesos para adaptar las más de 43.000 instituciones educativas oficiales del país, sin embargo, señaló que la suma no era suficiente para adecuar todos los establecimientos de Colombia, por lo que desde Fecode se solicitó al Gobierno Nacional que para 2021 se destinaran $650.000 millones de pesos, pero la propuesta no fue avalada.

“ Uno mira la realidad de las instituciones educativas en materia de agua potable, electricidad, baterías sanitarias, conectividad, recurso humano, y se da cuenta que con esta medida se desconoce la realidad. Esto fue una decisión unilateral de apresurar el regreso a las instituciones educativas en la capital de la república. ”, declaró el presidente de Fecode a El Tiempo.

Teniendo en cuenta esos puntos, tanto Fecode como la ADE concordaron en que no aceptarán un retorno a las clases en Bogotá si las instituciones educativas no cuentan con las condiciones pertinentes para garantizar la seguridad de sus trabajadores y estudiantes. “Nuestra premisa es proteger la vida y garantizar el derecho a la educación en condiciones dignas de sus hijos e hijas”, puntualizó Velandia al medio.





