Habitantes en condición de calle originaron un incendio en un edifico abandonado en Medellín

El incendio se produjo por quema de basuras de habitantes de calle

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) confirmó en la mañana de este jueves que se controló un incendio generado por quema de basura en un edificio ubicado en la vía Las Palmas.

La conflagración se presentó a las 7:00 de la mañana aproximadamente en una edificación abandonada ubicada en inmediaciones del Hotel Intercontinental, en la capital antioqueña.

Para atender la emergencia, cinco tripulaciones con 25 bomberos asistieron al sitio. A través de twitter, los organismos de socorro no reportaron personas lesionadas o víctimas fatales por la conflagración.

“Unidades #BomberosMedellín controlaron incendio generado por quema de basura, en edificación (obra en construcción) Cll. 16 x 28 vía Las Palmas. No se reportaron lesionados. #DAGRDREPORTA”, señalaron.

De acuerdo con las declaraciones de la Alcaldía de Medellín, el incendio fue generado por quema de basura en una edificación que se encuentra abandonada y donde es común que los habitantes de calle se refugien en la noche, el hecho se da en un momento critico que la ciudad pasa pues se reporta en alerta por la calidad del aire como se da el primer trimestre el año en Medellín y el departamento de Antioquia.

Se informó que gracias a la rápida acción del Cuerpo de Bomberos de Medellín, se logró evitar que las llamas se extendieran a las edificaciones contiguas.

Contaminación del aire

Como todos los años el 2 de febrero, las autoridades ambientales del valle de Aburrá anunciaron que se preparan para enfrentar el primer episodio de contaminación atmosférica, producto de la transición de temporada seca a lluviosa que impide que los contaminantes se dispersen bien por el aire, que se calcula que será del 8 de febrero al 10 de abril de 2021.

Una de las medidas que adapto es que no habrá pico y placa ambiental para vehículos particulares pero sí para vehículos de carga de 7:00 a.m 8: 30 a.m y de 5:30 p.m a 7:00 p.m, y rotará de la siguiente manera: Lunes 0 1, 2 y 3; martes 4, 5, 6, 7; miércoles 8, 9, 0, 1; jueves 2, 3, 4, 5; viernes 6, 7, 8, 9.

Como lo señalo Juan David Palacio, director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, “va a ser muy difícil, por la reactivación económica, los incendios y la gestión de la pandemia. Se recomendó no tener restricciones de vehículos particulares, pero, en las 3 semanas críticas de marzo, podríamos implementarla con condiciones diferentes que daremos a conocer con antelación”.

Además, las autoridades hacen recomendaciones a la ciudadanía como utilizar el sistema de transporte público, compartir tu vehículo con otras personas, hacer revisiones técnicas de forma periódica, utilizar los paraderos de buses autorizados para no obligar a los conductores a detenerse en cualquier sitio, planear el recorrido para hacer más cosas en un solo viaje y hacer teletrabajo.

Este periodo de contaminación se da por la transición a la primera temporada de lluvias del año, que tiene inicio entre los meses de marzo y abril.