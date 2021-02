El concejal Daniel Carvalho le quitó su apoyo al alcalde Daniel Quintero

Según Daniel Carvalho, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, debe dejar de lado el discurso divisor. - Twitter.

El concejal Daniel Carvalho renunció a seguir participando en la coalición del gobierno del mandatario paisa. Quintero desde hace unos días viene teniendo una serie de polémicas sobre su gestión en la administración de la capital de Antioquia.

Carvalho hizo pública su renuncia por medio de su cuenta de Twitter en la que mostraba pantallazos de la carta que le envió a Daniel Quintero expresándole las razones de su decisión. “Señor Alcalde @QuinteroCalle, con decepción y preocupación le informo que dejo de hacer parte de la coalición de concejales que lo apoya. Su manera de gobernar está llevando la ciudad por un camino equivocado y riesgoso. Aún tiene tiempo de corregir”.

En la carta abierta le deja un análisis a Quintero sobre lo que prometió cuando era candidato y cómo esas promesas se han desdibujado a lo largo de ir desarrollando su labor, poniendo así en peligro a empresas e instituciones como Buen Comienzo, Ruta N, Jardín Botánico y EPM.

La carta comienza aclarando la postura del concejal sobre el plan de gobierno que propuso en campaña Daniel Quintero. “El 31 de octubre de 2019, tras su elección, le envié una carta pública. En ella reconocía que, si bien no había votado por usted, su programa de gobierno tenía una mirada moderna e incluyente que respetaba y valoraba los logros que llevaron a Medellín a ser una ciudad modelo para Colombia y el mundo. Como muchos, decidí confiar con reservas y acompañar su gestión desde una coalición mayoritaria de concejales, después de analizar la visión de ciudad que usted proponía y de conocer el equipo de empalme que lo acompañó. Lastimosamente, usted no está correspondiendo a esa confianza y a esas expectativas -ni en las formas ni en el fondo- y por ello ya no puedo seguir apoyando su actuar como alcalde”.

Además de esto, Carvalho en la misiva contó la “paciencia” que tuvo el año pasado para avocar el primer año de gobierno. “Ejercí un acompañamiento constructivo en la discusión del Plan de Desarrollo, brindé mi apoyo en la pandemia, adelanté con varios de sus secretarios gestiones para avanzar en proyectos de diversidad, creatividad y sostenibilidad urbana, fui respetuoso con usted y su equipo al señalarle errores”, aparece en la carta.

En una entrevista para Blu Radio, Daniel Carvalho contó que dos de sus preocupaciones sobre la forma en que el alcalde de Medellín está ejerciendo su trabajo es que está, primero, promoviendo un discurso político destructivo y, segundo, desconoce e irrespeta a las instituciones, entidades, academias y el sector privado que hacen parte de la historia de la ciudad.

“Que el alcalde deje de lado el discurso divisor, yo lo llamo adánico, el piensa que fue el primer llegado acá, que Medellín antes era una isla hasta que llegó él. Lo dice permanentemente y eso es falso e irrespetuoso”, dijo para Blu Radio.

Por estas razones, Carvalho le informó, tanto a la opinión pública como a Quintero, que no puede continuar apoyando a un mandatario que “no está respetando la historia de la ciudad ni escuchando el descontento de sus habitantes”. En el documento, el concejal termina explicando que mantendrá su “independencia crítica”, no sin antes insistirle a Quintero que “está a tiempo de recobrar el rumbo”.

Esta situación y la salida de un funcionario de su gobierno se suman a las tantas críticas que están persiguiendo al mandatario de Medellín. Por estos días la situación política de esta ciudad se encuentra álgida y aumenta el cuestionamiento de la labor que está desempeñando Quintero. Aunque por parte del Centro Democrático se ha liderado la lluvia de críticas hay otros bandos que también se encuentran en la misma posición.

Por último, recordemos que el uribismo tiene la intención de promover una moción de censura a la secretaria privada de Quintero; hace unas semanas se estaba llevando a cabo el intento de revocar al alcalde; la salida del exgerente de EPM que “sugirió” Quintero y la petición de Álvaro Uribe para que el Gobierno Nacional intervenga la situación de dicha empresa, son las causantes de los cuestionamientos a Daniel Quintero.