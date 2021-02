Cartagena suspende cobro en dos peajes internos

/ Colprensa

Tras la reunión con el abogado de la Concesión Vial y Diana Hernández, directora de operaciones de la misma empresa, este miércoles 10 de febrero, el alcalde de Cartagena, William Dau, informó que desde el próximo sábado 13 de febrero, los conductores de taxis, carros particulares no pagarán las tarifas de peajes en los puntos de Manga y Ceballos.

“¡Después de 22 años el gobierno de Salvemos Juntos a Cartagena logra acuerdo para suspensión de pago de peajes para taxis y vehículos particulares”, escribió Dau en su cuenta de Twitter.

⚠️ ATENCIÓN CARTAGENA⚠️



¡Después de 22 años el gobierno de Salvemos Juntos a Cartagena logra acuerdo para suspensión de pago de peajes para taxis y vehículos particulares!



🔗Amplía la información en nuestra página web:https://t.co/ysTQ77fmfl pic.twitter.com/b5ewOCPu6q — Alcaldía de Cartagena (@AlcaldiaCTG) February 11, 2021

En la excepción también entraran los vehículos categoría 1, conformada por automóviles, camperos, camionetas, microbuses con ejes de llanta sencilla, y la categoría 2, que son buses, busetas, microbuses con eje trasero de doble llanta y camiones de dos ejes.

“Estamos felices, porque por fin hemos llegado a un acuerdo tentativo para ir avanzando en el tema de peajes. Acordamos que a partir del día sábado en los dos peajes internos de la ciudad se les levantará la talanquera sin pagar un peso”, anotó Dau.

De la medida, están exceptuados los vehículos de carga, que deberán seguir pagando los peajes en esos dos sectores de la ciudad.

“El carro que se encuentre dentro de estas especificaciones debe llegar como de costumbre, a la garita y ahí se le levantará la talanquera. Solo pagarán los carros de carga pesada”, explicó el mandatario.

Respecto a los otros peajes, el alcalde explicó que seguirá en diálogo con Concesión Vial para realizar este mismo acuerdo en los otros dos peajes, Corralito de Piedra, que corresponde a Mamonal, y Heroica, que está a la altura de la empresa Yara.

“Los otros dos peajes (...) seguirán en conversación para hacer el mismo proceso”, añadió.

Cabe recordar que el pasado 25 de enero, el alcalde de Cartagena, William Dau, envió un oficio a la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, solicitando su intervención para coadyudar a suspender el contrato con la Concesión Vial, que data del 31 de diciembre de 1998.

La principal razón es el presunto detrimento patrimonial de $300 mil millones hallado por la Contraloría General, en medio de un proceso de responsabilidad por las presuntas irregularidades en el contrato de peajes en la ciudad.

“La Tasa Interna de Retorno (TIR) pactada en el contrato de concesión como remuneración del concesionario se alcanzó desde al año 15 de ejecución del contrato, encontrándonos actualmente en el año 22. Se hace inminente que, mientras se toma una decisión definitiva por parte de las autoridades competentes en la materia y/o se agoten los trámites administrativos de naturaleza contractual, se suspenda el contrato para evitar que el eventual multimillonario detrimento patrimonial siga aumentando”, señala el documento.

No obstante, la Concesión Vial alegó que la TIR hasta el momento no se ha cumplido y que de igual manera carece de competencia legal para hacerlo, toda vez que hay un contrato que sigue vigente y no hay orden judicial o administrativa que así lo determine.

Le podría interesar

Concejo de Bogotá aprueba iniciativa para desincentivar el consumo de bebidas azucaradas en los colegios de la capital

Verdes divididos: Inti Asprilla anuncia acercamientos exploratorios con Petro y Juanita Goebertus tilda la noticia de “falsa”

El humorista más ‘gomelo’ de Colombia fue papá por segunda vez: nacieron los gemelos de Alejandro Riaño