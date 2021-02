Hermana de James Rodríguez, reveló fotos de cuando sufrió de anorexia, e hizo un llamado al respeto

Juana Valeria

Hace aproximadamente un año, Juana Valentina, hermana del futbolista colombiano, James Rodríguez, inició su carrera en YouTube. Con un primer video en el que contaba 50 datos sobre ella, la joven ya casi alcanza los 40.000 seguidores en esa plataforma. Juana, en uno de los contenidos que creó para su canal, confesó que, cuando tenía 14 años, había sufrido de anorexia. En las últimas horas, la discusión sobre el tema se tomó, de nuevo, las redes sociales de la joven. Un seguidor sacó a flote el tema, y Juana contestó pidiendo prudencia y respeto al hablar del cuerpo y el de los demás. El mensaje estuvo acompañado de fotos que la modelo decidió compartir, de aquella época en que estuvo afectada por ese padecimiento.

En la popular dinámica de ‘¿Qué supones de mí?’, uno de sus seguidores le contesto, ‘Qué eres anoréxica’, Juana, quien compartió la pregunta con sus seguidores para hacer una reflexión aseguró que no, no lo es en la actualidad, pero que en algún momento, como lo había mencionado antes, sí lo había sido.

La joven hizo un llamado a la empatía y al respeto por el cuerpo de los otros.

“Los invito a no opinar sobre el cuerpo de los demás. No sabemos que batalla libra esa persona frente al espejo, a diario”, escribió Juana en su respuesta al seguidor que decidió traer ese tema a la conversación.

Juana compartió su historia completa en su canal de YouTube y, de acuerdo con su testimonio, sus padecimientos vinculados a sus desórdenes alimenticios empezaron cuando apenas tenía 14 años. A esa edad, cuenta Valeria, fue cuando empezó a sentirse incómoda con su apariencia física en cada ocasión en la que se enfrentaba a un espejo.

Empezó, entonces, a tomar las primeras medidas que luego la llevaron a que su mente empezara a sufrir de esa enfermedad, entre ellas a reducir las raciones de comida que consumía al día. Empezó a hacer dietas que después resultaron ser muy dañinas.

“Empecé a comer de una forma más sano, menos dulce, menos harina y rápidamente fui bajando de peso. Me empecé a sentir super bien conmigo misma, me gustaba lo que estaba viendo, (…) son muchos sacrificios los que empecé hacer y que valieron la pena para empezar a sentirme cómoda”, dijo la mujer al relatar sus sentimientos frente al peso que estaba perdiendo por sus cambios de hábito.

Las dietas estrictas, como las describe Juana en su relato, la llevaron a que, más tarde, dejara de comer en su totalidad. Su cabello empezó a caerse, y su cuerpo estaba cada vez más débil. Su necesidad de recibir alimentos y la culpabilidad que sentía luego de hacerlo la llevó a sufrir de bulimia.

“También caí en el error de la bulimia, porque muchas veces me daba ansiedad (…) comía lo que se me antojara y para no tener cargo de conciencia iba al baño y vomitaba” , confesó la joven que, hoy en día, tiene 23 años.

Juana aseguró, en su video para YouTube que ya superó la enfermedad, que a pesar de que le quedaron secuelas como la irritabilidad de su colon frente a ciertas comidas, todavía trabaja en su autoestima, y en evocar mensajes de amor propio a las personas que la siguen. La joven, hoy totalmente sana del padecimiento, es una deportista activa, y habla, constantemente, del bienestar que conlleva el poner en práctica una vida saludable, a través de sus redes sociales, y comparte detalles de su vida, y la de su familia, en su canal de YouTube.

Así mismo, Juana Valeria Rodríguez invitó a las personas que estén pasando por un proceso similar al de ella a buscar ayuda. En su momento ella lo hizo, y fue la opción que le salvó la vida.