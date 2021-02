Capturan a presuntos violadores en Barranquilla: habrían abusado de una mujer frente a su hijo y de una menor de edad

Policía de Barranquilla

Este martes fueron capturados tres presuntos violadores que funcionaban como banda criminal en Barranquilla, Atlántico. Los sindicados fueron aprehendidos por la Policía Judicial en coordinación con personal del CTI de la Fiscalía General de la Nación y el Ejército. Los hombres son señalados de robar y abusar sexualmente de al menos ocho mujeres, entre las que se encuentra una menor de 17 años, una madre violentada en frente de su hijo y una joven venezolana.

Los presuntos responsables son Ricardo Rodríguez Gutiérrez, de 21 años, alias ‘El Menor’, quien tiene señalamientos por hurto calificado, lesiones, porte ilegal de armas, homicidio, abuso de confianza y acceso carnal violento; Jean Carlos Escorcia Nova, de 27 años, alias el ‘Picha’ y quien tiene antecedentes por hurto calificado y acceso carnal violento y Anthony Edgardo Amarís Jiménez, de 23 años, alias Anthony, con los mismos antecedentes.

Según reporta Hora724, los taxis usados para cometer los delitos son de placas TDU-400 y TDU-666 y ahí, según las autoridades, encontraron fluidos corporales, tapabocas, un cinturón femenino y aceite lubricante.

Los tres son sindicados de haber accedido carnalmente al menos a ocho mujeres en la capital del Atlántico. “ Actuaban en conjunto, perfectamente coordinados. Tenemos unos casos aberrantes, uno a una menor de 17 años , otra que estaba en compañía de su hijo de 2 años y una venezolana. Junto al abuso también se presentaba el hurto de las pertenencias”, afirmó Diego Roser, comandante de la Policía de la ciudad.

Las autoridades explicaron el modus operandi: “Los agresores utilizan el transporte público informal colectivo en las vías principales de esta ciudad, les ofrecían el servicio a las féminas y una vez abordaban el vehículo, un segundo “pasajero masculino” asegura las puertas, intimida a sus víctimas, le hurtan sus elementos de valor y las acceden sexualmente. Luego las abandonan en sectores con poca iluminación y senderos solitarios”, aseguró.

Una de las víctimas habló

El diario El Heraldo conoció el testimonio de una de las víctimas quien contó que los hechos se dieron cuando tomó un taxi para acudir a una diligencia. “El viernes 5 de febrero yo estaba en la carrera 47 y ahí cogí el taxi, un ‘zapatico’ que tenía los vidrios oscuros”, relató la mujer. Ella dijo que pudo notar que el conductor tenía las pupilas dilatadas y que se detuvieron en una estación de gasolina, donde se subió otro hombre. “Todo fue muy rápido y no pude hacer nada”, relató la joven al medio.

Según su relato, ella intentó abrir las puertas pero estás estaban atornilladas y solo permitía que se operaran desde afuera. “ Ellos me envolvieron el rostro con cinta y ahí seguí forcejeando. Mis uñas se me cayeron por la pelea porque ellos tenían más fuerza ” y afirmó que le alcanzaron a desajustar la correa que usaba ese día. Desde ahí no recuerda qué pasó hasta que despertó en la calle 30, donde la encontraron abandonada, en una zona solitaria.

Según las indagaciones de las autoridades, los hombres escogían a las mujeres que iban por las principales vías de la ciudad y las perfilaban por las que tuvieran entre 20 y 25 años. Este miércoles se adelanta la audiencia virtual de medida de aseguramiento. La diligencia se llevará de manera reservada para garantizar la intimidad de las víctimas que pueden ascender a 10.

