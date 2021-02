Viajó a Bogotá en busca de un mejor futuro y la asesinaron dos semanas después

Elizabeth Moreno Julio. Foto: captura Noticias Caracol.

Habitantes del municipio de San Martín, Cesar, se encuentran consternados ante la noticia de la muerte de la joven Elizabeth Moreno Julio, de 19 años , quien se había graduado hace dos años como bachiller y, hace menos de dos semanas, había llegado a Bogotá buscando oportunidades laborales, en las últimas horas apareció muerta a las afueras de la ciudad.

Elizabeth era reconocida en el municipio por cuidar a los niños pequeños de los vecinos, además, por ser una joven con muchos sueños, razón por la que creyó que lo mejor era salir de su pueblo y llegar a la capital, donde buscaría trabajo y se pagaría sus estudios, Moreno quería estudiar educación infantil.

Yuleima Julio, madre de Elizabeth, contó a Noticias Caracol que “ella salió para buscar un nuevo futuro allá en Bogotá, pero el futuro fue que me la mataron. (...) Ella trabajaba a veces cuidando niños. Le gustaba cuidar muchos niños, la querían bastante cuando trabajó en Barranquilla, ahorita la buscaron para Bogotá”, explicó.

Según el relato de la madre, recogido también por el medio regional Diario del Cesar, la joven habría sido llamada para trabajar cuidando a un menor y habría viajado junto a una amiga llamada Natalia Uribe, de la que aún no se ha dado información por parte de las autoridades.

La madre explicó que la última vez que había hablado con su hija fue el pasado miércoles 3 de febrero, y que la joven le había dicho que estaba enferma, después de eso la joven de 19 años no volvió a llamar a su madre y no contestaba el teléfono. “Me entero de que se desapareció porque tenía tres días que no llamaba y el celular era apagado y al tercer día vino la Policía y me lo dijo que la Policía de Soacha me iba a llamar”, dijo la madre al noticiero.

Según el reporte de las autoridades, Elizabeth fue encontrada en zona rural del municipio de Soacha, específicamente, en la vereda Panamá, en la comuna 6. El cuerpo de Elizabeth fue encontrado por unos trabajadores de la vereda, quienes se percataron que entre la maleza había unos pies, razón por la que decidieron acercarse al lugar, donde encontraron el cuerpo de una mujer semidesnudo y con signos de violencia.

Los trabajadores hicieron el respectivo llamado a la Policía, quienes pudieron corroborar que la joven tenía los pantalones e interiores en los tobillos, razón por la que se dice que fue violada, además, tenía una herida en la cabeza, producto de un fuerte golpe, aparentemente con una piedra, el que le habría causado la muerte. Los efectivos del CTI que llegaron al lugar evidenciaron que la joven no tenía ningún documento de identificación y que los pobladores no la reconocían, por lo que concluyeron que no era de la zona.

Durante todo el fin de semana las autoridades trabajaron para identificar quién era la joven y este lunes le dieron la noticia a su madre, quien continúa en San Martín, pues no tiene recursos para venir por el cuerpo de su hija ni para trasladarlo hasta su pueblo natal.

“Ella se fue a trabajar, a cuidar un niño, salió con otra muchacha, llamada Natalia Uribe; no sé con quien salió, salió de la pieza y no se sabe con quien y apareció muerta por allá. (...) Lo que dicen es que esa zona es peligrosa, que el que entra ahí la matan. Pero ella no tenía enemigos, ella le gustaba ayudar ; con la muchacha era que andaba”, citó el medio regional a la madre de la joven.

Las autoridades aún no logran establecer qué hacía la víctima de feminicidio en la zona ni quienes fueron sus victimarios. Los familiares y amigos, sin embargo, piden a las autoridades celeridad para dar con los responsables de la muerte de la joven y ayuda al Gobierno para poder trasladar el cuerpo al Cesar y darle sepultura.

