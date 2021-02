Daniel Quintero comparó propuesta de Uribe son EPM con las Nicolás Maduro en Venezuela

Este 7 de febrero, el exsenador Álvaro Uribe usó, como es habitual, su cuenta de Twitter para atacar al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, señalando que este ha afectado las finanzas de las Empresas Públicas de Medellín, razón por la cual le propuso al presidente Iván Duque intervenir EPM, la cual fue rechazada por el jefe de Estado.

“Por el manejo de EPM han ido bajando calificación, ya anticipan que bajarán a BB+ lo cual equivale a no tener grado de inversión y obliga a buscar el mercado de bonos basura”, trino el expresidente.

Daniel Quintero respondió minutos más tarde a los mensajes de Uribe y sostuvo que jamás creyó ver un trino de “Uribe pidiendo que se expropie a EPM para dársela al Gobierno Nacional”.

Ante esto, el expresidente, en diálogo con Noticias Caracol manifestó: “Nunca he interferido en empresas, nunca he participado en nombramiento de gerentes, siempre ayudé como presidente a EPM. Lo que abono es para que ese patrimonio de los colombianos no se deteriore, porque hay señales de mucho peligro”.

Con esto, el exsenador se refirió a que las calificadoras de riesgo bajen la calificación a tal punto que EPM quede sin grado de inversión.

Ante este argumento, el alcalde de Medellín, quien señaló que detrás de esta controversia hay intereses económicos y políticos, manifestó que este tipo de mensajes son los que causan miedo en los mercados.

“Mi mensaje es a la responsabilidad, al cuidado, a la prudencia. Señor expresidente Uribe, usted sabe que cada una de esas palabras pueden ser leídas por las calificadoras de mala manera y eso puede ayudar, claro, a una baja en la calificación. Afortunadamente tengo que decir también que las calificadoras ya se pronunciaron y dijeron ‘estamos tranquilas’”, aseguró Quintero.

Asimismo, manifestó que las propuestas que hace Uribe son parecidas a las que hacían Nicolás Maduro y Hugo Chávez en Venezuela.

“Esas propuestas de expropiación de empresas rentables son más parecidas a lo que hacían Maduro y Chávez en Venezuela. Aquí, mientras yo sea el alcalde de Medellín, voy a defender a EPM y seguirá siendo pública”, comparó.

Cabe recordar que, la propuesta realizada por Uribe al presidente Duque fue descartada, señalando que no hay una falla en la prestación del servicio y que confía en el gobierno corporativo de esta para que la situación mejore.

Asimismo, indicó que no hay razones financieras ni una manifestación por parte de la empresa sobre su incapacidad para operar, recalcando que el Gobierno nacional debe obrar conforme a lo que tiene estipulado la ley.

“Al ser una intervención sin causal sería ir en contra de la Ley 142. ¿Por qué?, porque no hay una falla en la prestación del servicio, no existen en este momento razones financieras para una intervención”, explicó el mandatario.

Ante la decisión del jefe de Estado, Uribe le sugirió estar más pendiente de lo que pasa internamente en la entidad, pues hay un riesgo de que las causales se den.

“Que exijan estados financieros, que el superintendente, el ministro, exijan que se cumpla ese acuerdo corporativo de gobierno, que si el alcalde va a opinar, lo haga como presidente de la junta, pero no indebidamente, como lo ha hecho, desconociendo la junta”, propuso Uribe.

Respecto a la situación actual de EPM, el alcalde de Medellín destacó los avances de la compañía bajo su administración.

“Nos encontramos una empresa con un endeudamiento creciente, estamos acelerando el pago de deuda que nos encontramos. Esta semana, precisamente, después de un trabajo intenso hemos logrado instalar las primeras virolas dentro del proyecto de Hidroituango, una buena noticia para el país”, puntualizó

El mandatario concluyó su intervención dejando en claro que Empresas Públicas de Medellín no está politizado.

“Estamos sacando a la politiquería de EPM, malas decisiones, favoreciendo a contratistas. Con nosotros no, con nosotros quien hace daños debe pagar por ellos”, dijo al medio.

