Qué pasa si un colombiano no asiste a la cita programada para la vacunación contra el covid-19

A pocos días de iniciar el Plan Nacional de Vacunación , programado por el Gobierno Nacional para este 20 de febrero, la ciudadanía aún presenta algunas dudas respecto a su proceso de inmunización y existe el temor a perder la oportunidad de vacunarse. Sin embargo, en caso de no asistir a la cita programada por las EPS (Entidad Promotora de Salud) o IPS (Instituto prestador de salud), la persona podrá reprogramarla .

Así lo confirmó el viceministro de Salud Pública, Luis Alexander Moscoso Osorio, quien también reconoció que se están ultimando detalles para el inicio de la vacunación y, además, hizo algunas recomendaciones importantes que las personas deberán tener en cuenta.

“Una vez empecemos el grupo de mayores de 80 años, su EPS o IPS lo va a llamar y le consultará la fecha y hora en la cual usted quiere ser vacunado. Si usted por alguna razón no asiste a esa cita, no pierde el derecho y puede reprogramarla nuevamente. Ese cupo está hecho para usted y si usted no lo usa podemos perder la oportunidad de que se vacune rápidamente (…) Si usted tiene una limitación física, oxígeno domiciliario o alguna restricción de movilidad, puede pedirle a su EPS que lo vacune en su casa”, declaró para W Radio.

Desde el Ministerio de Salud y Protección Social se creó la aplicación Mi Vacuna , que ya entró en operación, en donde los habitantes del territorio nacional cuentan con tres componentes -Me Informo, Me consulto y Me Postulo- que les permitirán informarse adecuadamente sobre su proceso de vacunación. No obstante, este no será el único canal habilitado para que los usuarios despejen sus dudas.

“Mi vacuna es una herramienta complementaria, no es la única ni la principal, la comunicación con los usuarios parte de las IPS de cada usuario, la gran mayoría de colombianos tiene un prestador primario donde rutinariamente lo atienden y él puede consultar en las líneas donde le darán la información, podrán consultar con la EPS, con la entidad territorial o la línea 192”, confirmó el funcionario.

Asimismo, recordó que las personas que deseen vacunarse tendrán que agendar cita previa y no ir a hacer fila para buscar alguna vacuna disponible, pues los usuarios que hagan esto, no serán atendidos.

“Nuestro sistema es un sistema de demanda y de cita previa, no queremos que las personas que estén en una fila presenten infección. Por eso estamos limitando a hora y fechas precisas para evitar aglomeraciones. Por favor no vaya a hacer fila porque si usted no tiene agenda o cita, no lo van a vacunar, probablemente lo agenden de una vez y le programen su fecha de vacunación”, añadió.

Cabe aclarar que las etapas programadas no necesariamente deberán esperar a que finalice o se agoten las vacunas de la anterior para poder dar inicio, ya que van a existir personas difíciles de contactar o que no querrán usar el mecanismo.

Una preocupación existente es sobre las reacciones adversas que se puedan presentar con las vacunas, pero de acuerdo con la información entregada por Moscoso, las EPS, con base en las historias clínicas, ya ha identificado a los usuarios que necesitan cierto tipo de vacuna disponible.

Sin embargo, el gran problema que se tiene desde las autoridades es la actualización de datos, pues algunas personas no han actualizado su lugar de residencia o no tienen dato alguno para poder ser contactado.

“Estamos en un proceso de actualización de datos en el país, las EPS están llamando a los usuarios, una parte importante ya han sido contactados, les están pidiendo la información y actualizando los datos. El problema que tenemos es que no tenemos contacto con las personas que tienen datos errados y por eso le pedimos a los colombianos que llamen a sus entidades y actualicen sus datos. En este momento están registrados las personas de 80 o más años”, afirmó el viceministro.

Desde el Ministerio de Salud se hizo un llamado a los ciudadanos para que no bajen la guardia y se sigan cuidando, ya que a pesar de que los índices de contagio han ido reduciendo, es importante recordar que la pandemia continúa y aún existe la posibilidad de arrojar positivo.

