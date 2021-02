Inflación en Colombia fue del 0,41% durante enero

El costo de vida de los colombianos es menor al estipulado en la meta del Banco de la República, a pesar de que el comportamiento empieza a nivelarse ante el bajón presentado hace algunos meses. REUTERS/José Miguel Gómez

De acuerdo con un informe publicado por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), en enero de 2021 la variación mensual del IPC fue 0,41% respecto a diciembre del 2020 . El costo de vida de los colombianos es menor al estipulado en la meta del Banco de la República, a pesar de que el comportamiento empieza a nivelarse ante el bajón presentado hace algunos meses.

El director de la entidad, Juan Daniel Oviedo, confirmó que las categorías que más ayudaron a esta tendencia en alza fueron alimentos y bebidas no alcohólicas (cuyos precios se elevaron 1,44 %) transporte (0,70 %) y restaurantes y hoteles (0,65 %), las cuales se ubicaron por encima del promedio nacional. Mientras que los sectores con mayor reducción fueron recreación y cultura (-0,82 %); prendas de vestir y calzado (-0,41 %); e información y comunicación (-0,16 %).

Alimentos y bebidas no alcohólicas , que registraron la mayor variación mensual, vieron su mayor incremento en productos como el tomate (27,60%), naranjas (12,25%) y papas (10,12%); en transporte los precios que aumentaron fueron los gastos reglamentarios relacionados con la propiedad, manejo y alquiler de vehículos (3,57%), piezas para bicicleta (1,80%) y combustibles para vehículos (1,79%).

La reducción en recreación y cultura se evidenció en paquetes turísticos completos (-6,66%), equipo para la recepción, grabación y reproducción de sonido únicamente (-0,74%) y servicios prestados por escenarios deportivos (-0,29%); en prendas de vestir y calzado los registros de menor valor se vieron en prendas de vestir para mujer (-1,42%) y prendas de vestir para hombre (-0,53%).

En estos últimos casos particularmente, Oviedo destacó que algunas causas fueron la reducción considerable en los precios de los paquetes turísticos por el fin de la temporada alta –en recreación y cultura– y un debilitamiento económico en los hogares que llevó a que los descuentos fueran casi que obligatorios para atraer clientes –en el caso de prendas y calzado–.

El pasado enero la variación anual del IPC fue 1,60% y se explica básicamente por la variación anual de los sectores como Alimentos y bebidas no alcohólicas, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

La división Alimentos y bebidas no alcohólicas registró la mayor variación anual con un 5,51%, productos como el tomate (34,24%), panela cruda para consumo en el hogar (26,74%) y cebolla (25,98%), fueron sus principales contribuyentes. En cambio, los productos que más disminuciones de precio reportaron fueron yuca para consumo en el hogar (-17,49%), arracacha, ñame y otros tubérculos (-8,55%) y papas (-8,28%).

En la Salud la variación anual fue de 4,62%, esta se ubica en la segunda posición y los mayores incrementos de precio se registraron en productos farmacéuticos y dermatológicos (5,83%), consulta médica general con médico particular (4,04%) y exámenes de laboratorio para particulares: de sangre, bacteriológicos, etc. (4,02%). Los menores incrementos se vieron en servicios médicos auxiliares no hospitalarios (0,32%), elementos implementos médicos (0,38%) y servicios médicos menores (0,81%).

Respecto a la mayor reducción anual, la Educación fue la que más porcentaje presentó con un -7,02%. Las bajas se evidenciaron en inscripciones y matrículas en carreras técnicas, tecnológicas y universitarias (-23,15%), inscripciones y matrículas en postgrados (-7,08%) y otros gastos en educación superior (-3,39%).

Colombia acumuló una inflación de 1,61% en 2020, la más baja en su historia desde que el país lleva registros estadísticos, debido a la caída del consumo doméstico por la pandemia del coronavirus.

El Banco de la República disminuyó su estimación de inflación para este año a un rango entre 1,5% y 3%, con un 2,3% como cifra más probable, desde una proyección previa de 2,7%, manteniéndose por debajo de la meta puntual de largo plazo de 3%, en medio de una desaceleración del consumo por la crisis derivada de la pandemia de COVID-19.

Con respecto al Producto Interno Bruto, la estimación de crecimiento también bajó y se ubica para este año en un rango de entre 2% y 6%, con un 4,5% como cifra más probable, a diferencia de la proyección previa de entre 3% y 7%.

