Viajeros que están varados en Leticia piden al Gobierno nacional vuelos humanitarios para volver a sus hogares

Cientos de personas que viajaron y salieron de Leticia por turismo, por motivos laborales, personales, citas médicas u otras circunstancias, enviaron un mensaje de alerta solicitando la ayuda del Gobierno nacional, para que se permita el acceso de vuelos humanitarios hacia y desde la capital del Amazonas.

A raíz del cierre del aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo, por la presencia de la nueva cepa brasileña del covid-19, los pasajeros quedaron varados y ya sus recursos para mantenerse en la ciudad son escasos.

El caso lo dio a conocer RCN Radio, este viernes 5 de febrero, después de que varios afectados hicieron un llamado de emergencia por la situación tan severa que están afrontando.

Uno de los testimonios que dio a conocer la emisora fue el de Sergio Rojas, un comunicador social que vive en Leticia y sostuvo que muchas personas llegaron por diferentes motivos, pero quedaron atrapadas debido al cierre inmediato que ordenó el presidente Iván Duque del aeropuerto leticiano.

“Debido a eso, muchas familias no pudieron viajar, ya que sus vuelos los tenían programados para los días siguientes y no pudieron hacer cambio de su pasaje, algunos estaban turisteando en la selva, tienen muchas dificultades, ya que los costos en Leticia son muy altos, tanto de arriendos comida y servicios, y tampoco tienen ninguna respuesta ni apoyo por parte de la Alcaldía Local, ni de la Gobernación del Amazonas”, indicó Rojas a RCN Radio.

Por otro lado, la bogotana Lady Johana Chacón fue a Leticia en un viaje de turismo con su hijo de tres años y dijo a la emisora que quedó atrapada por el cierre del aeropuerto. “Prácticamente nos hemos quedado sin recursos, la plática que traía se me está acabando y aquí es muy costosa la comida y la vida”.

Otro de los testimonios revelados por la cadena radial fue el de Mayra Vega, quien viajó Bogotá - Leticia para hacer un trámite universitario. “Hasta el momento no se ha pronunciado nadie y esto nos tiene preocupados porque somos bastantes personas varadas aquí. No tenemos ya dinero para seguir sosteniéndonos en esta ciudad”, acotó la estudiante.

Brian Ríos llegó a Leticia desde Ibagué a dejar a su hermano menor con su papá. “Yo venía por cinco días y tenía que devolverme porque el 6 de febrero entro a estudiar en la universidad y estoy acá varado en Leticia, porque el vuelo que tenía programado para el 3 de febrero lo cancelaron”, expresó el estudiante en RCN Radio.

Por otro lado, un ciudadano de Leticia que no reveló su nombre, señaló que ante esta situación, los dueños de hoteles y restaurantes “deberían ser conscientes y colaborar. Entiendo que en Leticia las cosas son caras, la comida y la electricidad es un robo, pero también deberían ponerse en el pellejo de los que se quedaron acá, que no tienen familia, deberían bajarle a las tarifas, pero no somos solidarios”.

Finalmente, RCN Radio dio a conocer lo que Angie Medina está padeciendo en este momento. Ella viajó a Bogotá de vacaciones con su hija de cinco años y no ha podido regresar a la capital del Amazonas. “Estamos esperando una solución del Gobierno, yo tenía mi tiquete para el 10 de febrero y cerraron el aeropuerto, necesitamos llegar a Leticia porque vivo allá, mi esposo está allá y mi familia. Que nos colaboren, que se pongan la mano en el corazón y que nos den una solución pronto”, solicitó Medina.

Hasta el momento, ninguna entidad del Gobierno nacional se ha manifestado al respecto. Lo cierto es que los pasajeros merecen respuestas y según lo expresado por otros ciudadanos a RCN Radio, la gran mayoría se está quedando sin recursos y necesita soluciones por parte del Estado.

