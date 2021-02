La broma viral del reconocido actor Andrés Parra a Jorge Cárdenas, promotor y entusiasta del uribismo

Andrés Parra responde a una noticia de Jorge Cárdenas relacionada con su posible candidatura al Congreso de la República. Fotos: Redes

Jorge Cárdenas es un actor y músico colombiano que brilló en los años 90. En los últimos meses, ha recuperado el reconocimiento público por su militancia al partido Centro Democrático y su acercamiento al expresidente Álvaro Uribe Vélez. No se trata solo de la admiración que Cárdenas siente por el político, sino porque Uribe ha mostrado su apoyo para una posible candidatura al Senado del tuitero, quien tendría un espacio en las listas del actual partido de Gobierno.

Cárdenas dijo, en entrevista con El Tiempo, que admira desde hace años al exsenador Uribe, que hoy enfrenta un juicio por fraude procesal y soborno a testigos. El actor le dijo a ese medio que el exmandatario hizo “todo lo bueno” durante su mandato en Colombia y que fue “tremendo honor haberme reunido con él”.

En la misma entrevista, comentó que no quiere ser reconocido por su carrera artística, a pesar de que esta nunca llegó a consolidarse. “De hecho, si algo quisiera es que no pensarán en mí como un actor, eso me parecería maravilloso”, dijo Cárdenas, quien en algún momento también lo intentó como cantante. Ese f ragmento se retomó en un trino del medio Cablenoticias, y el actor Andrés Parra respondió en su cuenta oficial de Twitter.

Trino de Andrés Parra.

“Yo creo q por ese lado puedes estar tranquilo...”, expresó el actor mundialmente conocido por su papel de Pablo Escobar en ‘El Patrón del Mal’, y recientemente en la serie de Amazon Prime ‘El Presidente’, entre otras. De manera sarcástica, Parra sugería que los colombianos no lo verán precisamente como un actor, pues su presencia en las pantallas no es sobresaliente hace varios años.

El trino, publicado a las 9 de la mañana del 6 de febrero, acumuló más de 20.300 ‘me gusta’ y 2.300 ‘retweets’ en menos de seis horas. En el momento, Parra tiene una amplia audiencia en la red social que acumula más de 800.000 seguidores.

Entre las respuestas al trino, se encuentran las de los periodistas Vanessa de la Torre, Claudia Morales y Mauricio Silva. El trino de la periodista de Caracol Radio acumula más de 1.100 ‘me gusta’. Por otro lado, Morales comentó: “Muy fino”, con referencia al humor de Parra.

El trino de Vanessa de la Torre en respuesta a Andrés Parra.

Claudia Morales.

Además, otras personalidades, como el hijo del expresidente Esteban Santos y Juana Uribe, escritora para televisión colombiana, se destacaron al celebrar la broma de Parra. Uribe, quien trabajó en producciones como ‘Escobar el Patrón del Mal’, dijo: “Jajaja jajaja de acuerdo. No hay peligro”.

Trino de Juana Uribe.

Por otro lado, en respuesta sutil al comentario de Parra, Cárdenas, por medio de su cuenta de Twitter, respondió a un trino de un actor llamado Sebastián Caicedo que dice: “Cómo les duele que no pensemos como ellos!!”, en lo que algunos asocian con el trino de Parra.

“Mi hermano, Sebastián Caicedo, creo que lo que les duele es que pensemos. Razón por la cual no pensamos como ellos”, dijo el tuitero.

Trino de Jorge Cárdenas.

Mientras tanto, Cárdenas sigue impulsando su candidatura al Senado por medio de la participación de paneles de opinión en la revista Semana y trinando a favor del partido de Gobierno. En la misma entrevista con El Tiempo, el compositor no se abstuvo de elogiar al expresidente.

Cárdenas le explicó al diario que Álvaro Uribe “no es una persona que tenga un disfraz, es tal cual como lo hemos visto. A mí me honra tener su apoyo y se lo agradecí” y recalcó que el expresidente “ha hecho mucho por este país” e, incluso, lo calificó como “un segundo libertador”.

