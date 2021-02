Mensaje de Alex Char confirmaría su deseo de llegar a la Casa de Nariño

Este jueves 4 de febrero, se llevó a cabo un evento virtual de la Fundación Universitaria del Área Andina y la Cámara de Comercio de Aguachica, donde participó el exalcalde de Barranquilla Alejandro Char, quien habló sobre su experiencia en la administración de la capital del Atlántico.

“Yo me convertí en un alcalde que no solo cobraba, sino que ejecutaba. En Bogotá se jactan la boca diciendo que el alcalde X o Y dejó las arcas con tanta plata, pero de qué sirve la plata en los bancos, si la gente tiene necesidades. Yo no, yo le debo plata a los bancos, sí, pero yo no dejo la plata a los bancos, no señor, con tanta necesidad y hambre que hay en la calle, no”, manifestó el exmandatario.

Asimismo, Char aprovechó para elogiar al Gobierno nacional, especialmente al presidente Iván Duque.

“Esta tierra tiene buenos representantes en el Gobierno nacional y ahí hay un presidente que también le gusta, que apoya todo lo que estamos haciendo, yo me le quito el sombrero al presidente” dijo Char.

El exalcalde también aseguró que los mejores días para la región Caribe “están por venir”, lo que fue leído por algunos sectores políticos como un mensaje relacionado con una posible candidatura presidencial.

“Sin duda alguna, yo creo que los mejores días vienen para este territorio, para esta región. ¡Vamos pal ante! ¡Sí se puede!”, agregó.

Ante la participación en el evento, el representante a la Cámara César Lorduy aseguró que, “el ejemplo de lo que se hizo en Barranquilla por y para la gente es el modelo que todos reclaman en Colombia”.

Aguachica en el dpto del #Cesar fue hoy el escenario en el que @AlejandroChar compartió con cientos de habitantes del caribe y con muchos más por las redes sociales.



El ejemplo de lo que se hizo en Barranquilla por y para la gente, es el modelo que todos reclaman en Colombia. pic.twitter.com/eYlYY24Nwi — Cesar Lorduy (@clorduy) February 4, 2021

En respuesta al trino, el senador de Cambio Radical Antonio Zabaraín expresó su acuerdo al comentario que señalaría a Char como un buen candidato para la Casa de Nariño.

“Totalmente de acuerdo. Ese es el anhelo de las regiones. Así como lo hizo en Barranquilla. dividirá la historia de País en dos. Antes de Alejandro Char y después de Alejandro Char”, escribió Zabaraín.

Cabe recordar que, desde hace unos días la cuenta de Twitter Noticias BQ, manifestó que el integrante de la familia Char comenzará su camino a la presidencia con un recorrido por La Guajira y entre sus posibilidades estaría “participar en la consulta interpartidista que están preparando los partidos de centroderecha”.

El ex alcalde Alex Char iniciará este martes 26 de enero su campaña presidencial, con un recorrido por el departamento de la Guajira.

Char aspirará a participar en la consulta Interpartidista que están preparando los partidos de centro derecha.#NoticiasBQ🔴🟡🟢 pic.twitter.com/8z9J1y9SaS — Noticias BQ (@NoticiasBQ) January 21, 2021

Pero esto no viene de ahora, pues desde antes de que empezara la campaña para las elecciones territoriales de 2019, por las calles de Barranquilla ya circulaba una camioneta que se hizo popular por llevar en la parte de atrás una calcomanía que decía “Char presidente”.

La aceptación de Char está sostenida, principalmente, en dos elementos: su gestión al frente de la Alcaldía de Barranquilla, la cual tuvo una aprobación del 95%, según la encuesta Gallup Poll, y el Júnior de Barranquilla, equipo de fútbol de su familia.

