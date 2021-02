Daniela Ospina habló de cómo conoció a James Rodríguez y afirma haberse dejado meter “un gol” del futbolista

Daniela Ospina junto a su ex esposo, el futbolista James Rodríguez.

Daniela Ospina, modelo y empresaria colombiana, realizó una transmisión -por medio de su cuenta oficial de Instagram- en la que respondió preguntas junto a su cuñada, Jessica Sterling y su hermano, el arquero David Ospina. La pareja estaba acompañada de la madre de ambos hermanos y los sobrinos de Daniela, Dulce María y Max.

En el ‘en vivo’, publicado en la cuenta de la también influenciadora, se compartió un momento en familia en el que se revelaron detalles jamás contados de la relación entre los hermanos. “¿Lucía a quién prefiere? ¿A Daniela o a David?”, le preguntó la empresaria a su madre. De forma jocosa, Jessica, esposa de Ospina, aseguró que la mujer quiere más a su hijo varón. “Lucía prefiere a David”, afirmó la modelo paisa.

Incluso, en medio de la transmisión, Lucía le pidió a Daniela que tuviera otro hijo. “Que otro bebé, vea”, dijo el arquero de la selección Colombia. “Vamos a buscarle un papá. Papá a la una... Papá a las dos...”, bromeó la influenciadora, quien tiene una hija llamada Salomé con James Rodríguez, el ‘diez’ de la ‘Tricolor’ y compañero de su hermano en la cancha.

“Quién es mas chistoso. ¿David o yo?”, fue otra de las preguntas del púbico, para lo que la madre respondió que Daniela es la más cómica del par.

Sin embargo, hubo una pregunta que llamó la atención de los seguidores del futbolista y de la también jugadora profesional de voleibol. “¿Era celoso con la hermana, David?”, preguntó un fanático. “La verdad, nunca me ha celado porque yo soy muy bien comportada”, dijo. A pesar del silencio del jugador de la ‘Tricolor’, se mantuvo la respuesta.

Después, otro seguidor dijo que David fue quien presentó a Daniela y a James, lo cual la modelo negó de inmediato. “No, nunca. Es más, mi familia me decía que con futbolistas no, hasta que me dejé meter el gol”, r espuesta que causó risas al otro lado de la videollamada.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

La bienvenida que Bogotá le dio a un turista ruso: tan pronto llegó le robaron todas sus pertenencias

Los regalos de cumpleaños que recibieron los ciclistas Superman López y Nairo Quintana

Auxiliar de enfermería fue agredido por familiar de un paciente