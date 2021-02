Con pocas horas al aire reportan fallas y caídas en Mi Vacuna: MinSalud informó que presentan 1.262 consultas por minuto

Colombia está próxima a iniciar su proceso de vacunación contra el covid-19 el próximo 20 de febrero, empezando la inmunización con el personal de salud de la primera línea de atención de la pandemia y los adultos mayores de 80 años, de acuerdo con la priorización definida en el Plan Nacional de Vacunación. Para cumplir este propósito, el Ministerio de Salud sacó al aire este viernes el aplicativo Mi Vacuna.

En apenas tres horas de ser habilitada la plataforma, 227.134 colombianos han entrado y 9.274 se han postulado. Así lo informó el ministro de Salud, Fernando Ruiz: “3 horas después de desplegado el portal Mi Vacuna, 227.134 colombianos han consultado el portal y 9.274 se han postulado. Son 1.262 consultas por minuto” .

Por el alto tráfico que ha tenido el portal en su lanzamiento presenta varias fallas y usuarios en redes sociales han mostrado su molestia, porque al entrar para consultar sobre algún familiar, no se los permite.

“Estoy buscando a mi abuela de 82 años y toda la tarde me ha salido este error”; “Ministro esta es la consulta y esto lo que arroja en el caso de mi tío”; “Señor ministró estoy tratando de postular a mi madre y me sale en la plataforma después de registrarlos; “error” por favor necesito saber qué debo hacer” ; son algunos de los comentarios.

Sobre Mi Vacuna

Se trata de una herramienta dispuesta en el link https://mivacuna.sispro.gov.co/MiVacuna/ desde el cual los habitantes del territorio nacional cuentan con tres componentes: Me Informo, Me consulto y Me Postulo.

De esta manera desde el componente Me Informo, los ciudadanos pueden encontrar lo referente al Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, los criterios de priorización y el consentimiento informado .

En el segundo componente Me Consulto, las personas podrán buscar en qué etapa de priorización de la vacunación se encuentra. Al respecto sostuvo el funcionario, desde los próximos días las personas en la Etapa 1 -adultos de 80 años o más y talento humano en salud en la primera línea de atención del covid-19-, podrán consultar lugar, fecha y sitio de vacunación.

En el tercer componente Me Postulo, la persona en caso de no estar de acuerdo con el resultado de su etapa de priorización -por ejemplo que no aparezca-, podrá postularse ingresando unos datos adicionales y determinando el criterio correspondiente.

Se aclara que no es necesario registrarse en Mi Vacuna para vacunarse, serán las IPS las que ingresarán la información de la población a vacunar de acuerdo con la etapa en la que se vaya avanzando, para que así los colombianos priorizados puedan visualizar el lugar, fecha y hora de vacunación.

Mi Vacuna COVID19 se ha desarrollado desde el Ministerio de Salud y Protección Social, y es alimentado por una Base de Datos Maestra, conformada por los sistemas de información del Sistema Integrado de Información - SISPRO, entre las cuales se encuentran:

- El Registro Único de Afiliación - Nacimiento y Defunciones - RUAF – ND.

- La Base de Datos Única de Afiliados a Salud – BDUA.

- Las bases de afiliación a los regímenes especiales y de excepción.

- Los listados censales de población.

- El Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud – REPS.

- La base de datos de la Cuenta de Alto Costo.

- Los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud – RIPS.

- El Sistema de Información para seguimiento al COVID-19 -SEGCOVID.

- El registro de resultados de muestras para COVID19 – SISMUESTRAS.

- La Planilla Integrada de Liquidación de Aportes a la Seguridad Social – PILA.

- El Sistema de Afiliación Transaccional – SAT.

- Demás bases de datos o sistemas de información de otras entidades públicas con las cuales interopera el Ministerio de Salud y Protección Social.

