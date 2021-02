Se reporta un nuevo caso de “paseo millonario” en Bogotá

Hombre cuenta como fue victima de paseo millonario en Bogotá/Colprensa

De acuerdo a datos oficiales, el 2020 fue un año que redujo la criminalidad en Colombia. Tanto homicidios como robos se redujeron de una forma importante. Sin embargo, la Veeduría de Bogotá reportó que entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de octubre del mismo año, se registraron 57 homicidios en medio de hurtos en la ciudad. La Veeduría mostró su preocupación ante el incremento de casos de inseguridad en medio de la reapertura económica.

En los robos que se dan en la capital, las modalidades más comunes han sido el cosquilleo y el robo a mano armada. Y aunque otra de las modalidades más conocida era el paseo millonario, que es una modalidad que usa para privar de la libertad a la persona que toma un taxi y robarle todas sus pertenencias, en el 2020 no se escucharon muchos casos de estos.

El Tiempo, dio a conocer el relato de un hombre que fue víctima de la modalidad de paseo millonario el pasado viernes 29 de enero, cuando abordó un taxi luego de salir de su trabajo a las 12:30am.

El hecho ocurrió cuando el hombre tomó un taxi en la avenida Primero de Mayo con Caracas, donde lo dejaron varios amigos que iban en otro vehículo. Cómo iba hacia otro lado, el sujeto abordó un auto para ir hacia su casa, pero como iba solo el hombre le pidió a sus amigos que le tomaran una foto a la placa.

Esta foto sirvió para ubicar a la dueña del taxi, que señaló que la persona que había contratado para manejar el carro le dejó el medio de transporte botado y que no sabe más del tema. “Yo mandé una carta explicando todo a la empresa en donde aparece afiliado ese taxi pero, hasta el momento, no me han dado respuesta”, comentó la victima.

Pasado un rato, se dio cuenta que las luces del carro estaban apagadas. Se dirigían hacia el occidente cuando, de un momento a otro el auto paró y un hombre salió del baúl del vehículo.

El extraño lo comenzó a ahorcar y luego le puso un arma en el lado izquierdo de su boca. El hombre intentó defenderse de sus agresores pero, lastimosamente no pudo. Ya que entre tres delincuentes lo cogieron a puñetazos sin ninguna contemplación. “Me hirieron y me lastimaron de un golpe el oído derecho”.

La víctima quedó inconsciente por un momento y cuando se levantó notó que le habían robado el celular, un iPhone 8, una cadena de oro y 900.000 pesos en efectivo y que lo dejaron abandonado en plena vía pública y mal herido.

La primera reacción del herido fue coger otro taxi y pedirle que lo llevara hasta una clínica. Sin embargo, no entró por miedo a contagiarse de Covid. Afortunadamente encontró unos oficiales que lo llevaron hasta su casa y al día siguiente fue a poner la denuncia hasta la Fiscalía, el proceso no fue tan satisfactorio como esperaba.

“Me tuvieron todo el día dando vueltas hasta las 9 o 10 de la noche que terminé en Medicina Legal de la 38. Allá me valoró una doctora pero ella separada de mí a través de un vidrio y me dijo que iba a subir el reporte a una página que tenía la Fiscalía. No me dieron ninguna incapacidad” dijo el hombre.

