“No sabía que su método era atacar”: la respuesta de Antonio Sanguino por pulla de Armando Benedetti

En la mañana de este jueves, los senadores Antonio Sanguino y Armando Benedetti protagonizaron un cruce de tuits, incitado por el exintegrante del partido de La U que le lanzó una pulla a su homólogo en el Congreso diciendo que haría puentes con empresarios y no con “sanguinos”. Esto hizo que este respondiera diciéndole que su método político ahora es atacar.

“N o sabía que el método para “atender puentes con los empresarios” era atacar visceral e irracionalmente a los verdes y a Claudia López . Sospecho que Benedetti piensa que así se hace creíble en la Colombia Humana”, aseveró el senador Sanguino. Lo que le dio pie a la respuesta de Benedetti quien reclamó que los ataques provienen de el. “Yo me veo organizando la campaña de Petro presidente y creando puentes con la sociedad civil, lo político será decisión exclusivamente de él. Lo único que he hecho es control político a la mala gestión de Claudia López sin descalificar, como usted lo hace”. Sin embargo, Sanguino no respondió.

Pero eso no detuvo al ahora incisivo senador del petrismo: ““Ay Antonio Sanguino ¿le juró amor a Fajardo, a Petro y a Caicedo al mismo tiempo? Estoy seguro que usted cabe más aquí pero ¿la representación burocrática no lo deja?”, le cuestionó Benedetti.

Frente a la administración de Claudia López, el congresista ha sido uno de sus principales críticos junto a Gustavo Petro. De hecho, este jueves, después de su arremetida contra Sanguino, dijo en los micrófonos de La Fm que la mandataria se vendió como “antipeñalosista”, pero que al llegar a la alcaldía es todo lo contrario y defendió al senador y líder de la Colombia Humana diciendo que la mejor forma de enamorar a la gente con Petro es que lo conozcan.

Armando Benedetti ha recibido críticas por cambiar de partido político a lo largo de su carrera, ya que ha estado en el partido Liberal, luego en el partido de La U y desde noviembre de 2020, ingresó a la Colombia Humana. Ante esto, el senador se volvió a referir esta tarde en su cuenta de Twitter.

“Muchos me han criticado por cambiar de postura política, incluso petristas, a ellos los comprendo, tienen una visión clara del país, no titubean al pronunciar que necesitamos cambios trascendentales. Hoy sin titubeos soy parte de este cambio completo, claro y coherente con las necesidades de la gente que va más allá de las palabras, con acciones concretas, de lo contrario serian solo tibiezas buscando cambios utópicos, banales, elementos a medias. Colombia necesita un cambio completo”, afirmó.

La apuesta de Benedetti

Fuentes consultadas por Blu Radio, confirmaron a la emisora que el senador ya no seguirá cumpliendo con sus funciones legislativas luego del 20 de julio de 2022, y que luego de esta fecha lanzará oficialmente su candidatura a la Alcaldía de Bogotá desde Colombia Humana.

“Me parece chévere que me estén buscando un puesto (...), te podría decir que sí quiero ser candidato, pero no yo he hablado con Petro, esa libertad no me la ha entregado”, manifestó el senador Benedetti en entrevista con el mismo medio.

Por el momento, los encargados de prensa de Benedetti le señalaron a este medio que la presentación oficial de la candidatura a la Alcaldía de Bogotá no ha sido confirmada o desmentida por el congresista, sin embargo, indagaciones a fuentes realizada por la revista Semana, confirmaron que el senador ya ha recibido llamadas de varios partidos políticos quienes lo respaldaran en su candidatura a la Alcaldía.

Según el mismo medio, las fuentes consultadas expresaron su sorpresa por la decisión del senador de ir tras la Alcaldía de Bogotá, sin embargo, recordaron que tendría sentido, pues el inicio de su carrera se dio en la capital del país.

