Mamá y hermana de Yina Calderón lanzan duros comentarios contra Jessi Uribe y Paola Jara

Mientras Yina Calderón interactuaba con sus seguidores a través de sus historias de Instagram compartiendo cortos clips para responder a sus inquietudes, de fondo, en una de las grabaciones se alcanzó a escuchar la voz de la madre de la empresaria, Merly Ome, y su hermana Leonela, afirmando no caerle muy bien el cantante Jessi Uribe, por lo cual, Calderón tuvo que parar de hablar y detener la historia.

Con la intención de aclarar la situación y evitar las especulaciones, la exprotagonista de novela decidió hacer una pausa en la ronda de preguntas que estaba realizando con los usuarios de la red social, para permitir explicar a las dos mujeres el motivo por el que no les caía muy bien el artista.

“Voy a aclarar esto porque después empieza el chismerío. Yo estaba haciendo historias cuando mi hermana estaba viendo (el celular) y le salió una foto de un cantante popular, al cual no le tengo nada en contra. Yo pienso que cada quien hace con su vida lo que quiera, igual ella”, dijo Calderón antes de dirigirse a sus familiares.

Posteriormente, la empresaria y Dj le preguntó a su mamá el por qué no le gustaba el intérprete de ‘Dulce Pecado’: “Usted por qué está diciendo eso señora, si ni los conoce”.

“El amor platónico mío era él porque es un papacito, pero después de todo lo que hizo con su esposa”, recordando la polémica que se generó cuando se conoció que estaba en proceso de divorcio de Sandra Barrios, madre de sus cuatro hijos. Y agregó: “A esa Paola Jara la detesto”.

Inmediatamente, su hermana interrumpió y añadió: “Paola Jara es una cínica que se aprovechó de Iván Calderón y Jessi Uribe, es un lambón, que man tan paila, es un baboso”.

Tras los comentarios, muchos usuarios se mostraron en contra de estos comentarios, señalando “quienes son ellas para juzgar”, mientras que otros, las apoyaron.

En respuesta, la polémica creadora digital justificó los comentarios de su mamá y hermana señalando que ellos eran personas públicas, y por eso mismo, su familia podía dar su opinión en cuanto a ellos.

Siguiendo la dinámica de ‘preguntas y respuestas’, Yina se refirió a su relación con la también exprotagonista Manuela Gómez, con quien ha tenido varios encuentros. “¿Ya no te hablas con Manuela?”, preguntó un seguidor.

“Les voy a decir una cosa, voy a aclarar esto porque realmente no quiero chismes. No me he hablado con Manuela porque yo vivo en Bogotá y ella vive en Medellín. Hasta donde sé, como que la operaron, voy a escribirle en este momento a ver qué fue lo que le pasó, no hay ninguna clase de problema”, aseguró Calderón.

“Manuela me cae bien, como me caen bien todas las personas que me han colaborado”, agregó en el video.

Cabe recordar que, hace varios meses las dos mujeres protagonizaron una fuerte pelea en un bar de Medellín, que se hizo viral en redes sociales. En el video, ambas llegaron a los golpes y los insultos, frente a varias personas que se encontraban en el lugar.

Sin embargo, luego de lo ocurrido decidieron solucionar los inconvenientes del pasado, para darse una oportunidad como amigas, tanto así que se apoyaron mutuamente en sus emprendimientos.

