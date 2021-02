Los argumentos del Colegio de Penalistas de Colombia para rechazar la cadena perpetua que promueve Duque

BOG50. BOGOTÁ (COLOMBIA), 05/12/2016.- Una mujer sostiene un papel con la fotografía de la niña Yuliana Andrea Samboni Muñoz, en Bogotá (Colombia). Yuliana de 7 años fue raptada en el barrio Bosque Calderón el domingo 4 de diciembre. Su asesino, Rafael Uribe Noguera, paga más de 50 años de cárcel por el delito. EFE/MAURICIO DUEÑAS CASTAÑEDA

El Colegio de Abogados Penalistas de Colombia envió un concepto de 14 páginas a la Corte Constitucional en el que piden declarar inexequible la ley que permite la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, niñas y jóvenes, conoció Semana. Entre los principales argumentos está que la ley tiene vicios de forma y fondo y que viola el derecho primordial a la vida digna, además de considerarla populista.

Para el Colegio, la cadena perpetua cosifica, instrumentaliza y despersonaliza al ser humano, lo cual no se puede permitir ni siquiera por un beneficio común, ya que va en contra de la Constitución y del derecho a la vida que, aunque no se trate de quitarsela a alguien, se vulnera el concepto de una existencia digna, afirmó el colectivo a Semana. También agregó que el Estado no puede olvidar que la Carta Magna habla de resocializar a los infractores, por lo que imponer una cadena perpetua violaría a toda vez este punto y “haría de Colombia un Estado cobarde que confiesa que es incapaz de asumir los compromisos adquiridos en su propia fundación”.

Por otro lado, el abogado Andrés Felipe Caballero dijo que el Congreso incurrió en algunas faltas de procedimiento en la aprobación de la ley porque, para él, se “sustituyó la Constitución”, para lo que no tiene competencia, además de afirmar que estaría pasando por encima del principio de la dignidad humana.

“ Está demostrado que no disminuye los delitos ”, dijo el abogado Iván Cancino, quien vociferó que el Colegio rechaza la medida porque genera impunidad ya que hará creer que hay más tiempo para que los fiscales investiguen y se llegarán a vencer términos, generando impunidad en muchos casos.

Por ahora la Corte Constitucional debe revisar la ley para evaluar si es constitucional (como pasa con todos los proyectos aprobados en el Congreso) y, de ser aprobado, va a sanción presidencial para que empiece a regir, pero en caso contrario, todo lo debatido en el Senado se puede caer. Por eso el Colegio envía este concepto para ser considerado dentro de la decisión que tome el tribunal.

Ante Semana, el abogado y analista del Colegio de Penalistas, Óscar Sierra dijo que la cadena perpetua todavía debe superar este paso, lo cual considera difícil. Agrega que la medida, además de populista, es inútil que cree que no contribuye a la reducción del delito y recomienda que se trabaje en la prevención con enfoques pedagógicos.

Por su parte, los congresistas Ángela María Robledo, Iván Cepeda, Roy Barreras y la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) enviaron el pasado 23 de julio una demanda a la Corte Constitucional declarando que la medida es inconstitucional y que no es viable en el sistema jurídico. Declararon que violan los artículos 1, 2, 12, 28, 93, 114, 188 y 375 de la Carta.

Lo que argumenta el Gobierno

Para Duque fue motivo de celebración cuando el pasado 18 de junio el Congreso de la República aprobó el proyecto de Acto Legislativo y dijo que se trataba de una sanción “ejemplarizante” para todo aquel que violente o viole a un menor de edad. Además señaló que era un mensaje reconfortante y que se haría “justicia para proteger a nuestros niños en virtus de ese artículo 34 de la Constitución, según el cual los derechos de los niños están por encima de los demás”. También desde Gobierno se ha pedido que este tipo de delitos sean imprescriptibles para castigar en cualquier momento.

Por otro lado, el Ministro de Justicia y del Derecho, Wilson Ruiz Orejuela, anunció que una vez empiece el próximo periodo legislativo, presentará ante el Congreso de la República el proyecto que reglamenta la pena de prisión perpetua revisable para los casos de homicidio y abuso sexual contra menores de edad.

El Ministro Ruiz Orejuela calificó de indignantes los asesinatos de niños ocurridos durante las dos semanas transcurridas del 2021 y aseguró que estos hechos deben ser castigados con la mayor severidad.

