Ministerio de Salud de Colombia confirmó que adelanta acuerdo con Rusia para adquirir vacuna Sputnik V

En la mañana de este martes, se conoció que la prestigiosa revista The Lancet publicó los resultado de la vacuna rusa desarrollada por el Centro Gamaleya sobre los análisis de eficacia del inoculante, revisados finalmente por pares a nivel internacional. En un análisis intermedio de un ensayo clínico de Fase III, Sputnik V mostró resultados sólidos en cuanto a eficacia, inmunogenicidad y seguridad. La eficacia de la vacuna Sputnik V contra el COVID-19 fue del 91,6 por ciento.

Frente al tema, en la tarde del lunes, el ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruiz Gómez, confirmó que Colombia se encuentra en conversaciones con el Instituto Gamaleya de ese país para lograr un pacto comercial y traer al país la vacuna Sputnik V que combate el covid-19.

Ruiz aseguró que, por el momento, el Gobierno no se apresurará a concretar estas negociaciones, debido a que ya poseen acuerdos comerciales con otras farmacéuticas para que surtan de inmunizadores contra el coronavirus al territorio colombiano.

“Tenemos un acuerdo de confidencialidad con el Instituto Gamaleya de Rusia”, expresó el ministro Ruiz en conversación con la agencia Reuters, en la cual ratificó que el gobierno del presidente Iván Duque no tiene “la urgencia de continuar”.

El ministro no precisó el número de dosis que Colombia adquiririría del biológico del instituto ruso. Además, Ruiz ratificó el acuerdo con otras farmacéuticas como Sinopharm, Pfizer, AstraZeneca y el mecanismo COVAX para adquirir las vacunas contra el SARS-CoV-2.

“Las encuestas muestran que poco menos del 40% de la población tiene dudas sobre la vacunación. Esperamos que una vez que comience el proceso, todo eso cambie “, sostuvo Ruiz.

Esto dijo el embajador ruso

El presunto acuerdo comercial que anunció el ministro de Salud colombiano estaría en entredicho debido a las declaraciones que, a finales del 2020, el embajador de Rusia en Colombia, Sergei Koshkin, dio a Caracol Radio. El alto funcionario aseguró que varios países del mundo le hicieron pedidos a Rusia sobre la vacuna Sputnik, sin embargo, dentro de esos pedidos, el estado colombiano no estaría incluido.

“Los países ya hicieron su pedido y ya están esperando. Lamento decir que Colombia no forma parte de este grupo, pero no es nuestra culpa, hemos ofrecido esto, pero claro que en esta etapa habrá que cumplir todas las exigencias internacionales. Estamos trabajando cerca con la OMS. En mi país partimos de que el Gobierno de Colombia no está interesado en eso y está trabajando con otros países y centros de investigación y está en su absoluto derecho de hacer eso”, aseguró Koshkin.