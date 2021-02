Cuánto perdió el vendedor ambulante que tiró su carro y qué dijo Claudia López sobre la polémica

Vendedor que tumbó su propio carro de comida rápida informal denunció falta de apoyo y oportunidades

Después de la polémica suscitada por un video compartido por el representante a la Cámara, Inti Asprilla, en el que se ve a un vendedor ambulante recibiendo un comparendo y por el cual después se formó una polémica al conocerse la versión del hombre y del secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez. El vendedor, Alexander Frayle Patiño, habló con 6AM Hoy por Hoy y explicó qué ha pasado después de lo sucedido.

El hombre admitió que él tumbó el carro de perros calientes cuando vio que la Policía se lo iba a incautar, al parecer, por orden de la alcaldesa de Bogotá quien minutos antes se había chocado con él. Frayle dijo que al ver llegar tantos policías al sitio sintió que “iba a perder”, por lo que lo empujó y esto sirvió para que no se lo llevaran. “Cuando yo hago mi espectáculo de tumbar el carrito, el teniente se frena y me dice: venga, muchacho, váyase y ahí mis palabras fueron: ¿sí ve que lo que ustedes querían era que yo me humillara ante ustedes? y me tocó recoger lo mío así como dicen, a lo bastardo ”, recordó en la emisora.

El joven de 19 años expresó que él esperaba un mejor trato de la alcaldesa, contrario a la actitud que él denomina como grosera. “¿Por qué la alternativa no fue ofrecernos, no sé, una capacitación”, agregó rechazó que, según él, López le haya dicho que trabajara. “Yo no le estaba pidiendo limosna, solo le dije que qué alternativa tenía para nosotros”, afirmó ante los micrófonos de Caracol Radio.

Por otro lado dijo que llevaba varios días sin trabajar y que hasta ese momento solo se habían comunicado con él funcionarios de la Alcaldía para ofrecerle ayuda educativa, pero que la alcaldesa no se ha comunicado con él. También hizo un estimado sobre sus pérdidas que ascienden a más de 300.000 pesos: 200.000 en surtido y 100.000 en las ganancias del día .

La respuesta de Claudia López

Ante el programa Hora 20 de Caracol Radio, la alcaldesa se refirió después de varios días a la polémica y explicó su versión de los hechos: “Yo le pedí dos cosas, le dije: mire, mijo, estás obstruyendo el paso de la ciclorruta. Mueve tu puestico al andén, como todos los demás y tienes mal puesto el tapabocas y estás vendiendo comida”, afirmó la alcaldesa y dijo que Alexander reaccionó ‘airado’ y le dijo que qué estaba haciendo por los vendedores ambulantes, que los dejara trabajar, a lo que, según su versión, ella le dijo: “trabaje, mi hermano, no tengo problema en que lo haga, pero muévase al andén que está obstruyendo la vía y póngase bien el tapabocas”.

Finalmente dijo que quizá si se hubiera tomado más tiempo para explicarle las razones por las cuales le pidió las dos cosas, todo hubiera sido diferente y hasta lo hubiera podido convencer.

En contexto

En el video publicado por Asprilla en su cuenta de Twitter se evidencia el relato de Alexander que se quejó de que le impusieron un comparendo y le intentaron arrebatar su carro de venta de comida rápida en un operativo de la Policía nacional en el centro de la ciudad.

Inicialmente, el congresista trinó que el joven y su pareja habrían sufrido un atropello por el hostigamiento y abuso de la fuerza pública mientras estos se encontraban trabajando como vendedores ambulantes.

Video adjunto en el tweet del congresista Inti Asprilla denunciando abuso policial contra comerciante del centro de Bogotá / (Twitter: @intiasprilla).

Posteriormente Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno publicó la otra versión donde se ve Alexander empujando su carro, como él lo admitio:

Video del secretario de Gobierno de Bogotá donde da su versión tras la caída de un carro de comida rápida de un vendedor informal / (Twitter: @LuisErnestoG).

Finalmente, se conoció el video completo donde se muestra todo el operativo y la reacción de ambas partes frente a lo sucedido:

Video completo del vendedor informal antes de tumbar su carro de comida rápida / (Twitter: @heidy_up).

