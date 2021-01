La revocatoria contra Claudia López no contaría con apoyo político ni ciudadano

Un porcentaje muy bajo de los funcionarios del gobierno busca revocar a la alcaldesa Claudia López.

El pasado 25 de enero comenzó, de manera formal, el proceso de revocar a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, de su mandato, frente al Consejo Nacional Electoral (CNE). Esta primera parte se llevó a cabo de manera virtual y presencial en la que los promotores expusieron los motivos por los que buscan sacar a la alcaldesa del cargo. Luego, la mandataria intervino para responder sobre las inconformidades en su contra.

El primer comité inscrito fue “Recuperemos nuestra Santa Fe sin vías de hecho”, liderado por una habitante que participó también en la revocatoria del exalcalde Enrique Peñalosa. Y el segundo es el “Movimiento Ciudadano Revocatoria Claudia López”, constituido por ciudadanos y políticos que pertenecen o apoyan al Centro Democrático.

Los concejales Andrés Forero, del Centro Democrático y Yefer Vega, de Cambio Radical, cuentan con experiencia sobre la bancada de oposición en el Concejo. Ellos dos han sido testigos del intento de revocar a Peñalosa. Forero y Vega creen que el proceso contra la mandataria capitalina tampoco tendrá éxito.

Según El Espectador, Forero y Vega comentaron que: “Reconocemos los resultados electorales y hacemos control, evidenciando las falencias de la alcaldesa y presentándonos como alternativa. No podemos controlar lo que hacen excandidatos del partido, pero no le veo posibilidades de prosperar”, dijo Forero.

Por el lado del Concejal de Cambio Radical, dijo que apoyar una revocatoria en estos momentos no es la mejor decisión, en medio de la crisis sanitaria por el COVID-19 que atraviesa el país. Vega entiende que el mecanismo está legalmente establecido en la Constitución, pero aún así apoya la noción de Forero y adiciona que no es sensato sacar a alguien de sus labores, pues la alcaldesa debe enfocarse en tomar decisiones sobre la pandemia.

La popularidad de Claudia López ha disminuido debido a las medidas de restricción que ha tenido que tomar frente el aumento de contagio por COVID-19 y la alta ocupación de camas UCI.

Frente a este tema, Inti Asprilla, representante a la Cámara por Bogotá del partido Alianza Verde y, en su momento, promotor de la revocatoria de Peñalosa, opina que comparando la petición de revocatoria entre Peñalosa y López, el primero sí recogía un amplio descontento popular, en cambio, con Claudia López no cree que haya opción siquiera de recolectar firmas.Aunque últimamente Asprilla no se encuentre de acuerdo con la mandataria y su administración sigue con la misma postura.

Por medio de su cuenta de Twitter, Asprilla aclaró que: “Con Claudia López he ejercido control político conforme a mi deber como representante por Bogotá, no soy su opositor, pero tampoco me siento identificado con su administración. Me quedo en mi partido, daré la lucha para una convergencia amplia que derrote al uribismo en el 2022″.

El diario El Espectador habló con algunos especialistas sobre la revocatoria y estos dijeron que una revocatoria en las principales ciudades del país no tiene sentido, pues se deben mirar muchos puntos y, por la situación que vive el mundo, que es algo nuevo para todo mandatario, hay que mirar esto desde otra óptica.

Nadia Pérez, investigadora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, cree que “el instrumento entró en crisis desde que se utilizó con revanchismo y evidente componente político-partidista. Podría dilatarse el asunto, porque López, pesar de que ha tenido muchas críticas por sus decisiones sobre la pandemia, tiene un apoyo ciudadano alto. Tiene gobernabilidad y la experiencia indica que si no hay pesos pesados detrás del mecanismo no tendrá éxito”.

Por otra lado, Andrés Dávila, profesor de Ciencias Políticas de la Javeriana, cree que la única opción que queda es que se forme una alianza entre los promotores de derecha y de petrismo, que también ha sido crítico de esta administración. “Eso generaría un desgaste al petrismo debido a lo inverosímil de la coalición, así que la opción de revocatoria es lejana”.