Iván Duque se pronuncia sobre las “noticias falsas” alrededor de la vacunación en Colombia

Las controversias, polémicas y cuestionamientos al presidente de Colombia Iván Duque Márquez, y a su ministro de Salud Fernando Ruiz Gómez, han sido constantes en las últimas semanas por cuenta de falta de respuestas sobre la adquisición de las vacunas contra el covid-19.

Esta semana se difundió la noticia, basada en una fuente anónima sin verificar, de que los biológicos pactados con Pfizer no se concretaron porque el equipo negociador del gobierno Duque no hablaba inglés. Horas después, la farmacéutica salió a desmentir dicha afirmación y los medios de comunicación que propagaron esa información tuvieron que retractarse.

El presidente Duque se refirió a esta y otras controversias, respaldó la premisa de que son noticias falsas y aseguró que todo hace parte de una ‘estrategia’ en contra de su administración.

“-Es una- noticia falsa que decían que los acuerdos no existían, que el equipo de profesionales no hablaba inglés, que no se tenía dominio sobre proceso de negociación y que no se tenía asegurada al resto de la población”, sentenció el jefe de Estado.