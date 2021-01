Se priorizarán los puntos de vacunación que estén cerca a centros de ultracongelación: MinSalud

Trabajadores de la salud realizan pruebas de covid-19 en Cartagena (Colombia). EFE/ Ricardo Maldonado Rozo

Actualmente, en el esquema del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), hay registrados 2.975 puntos de vacunación, entre públicos y privados. Inicialmente, los primeros en ser viabilizados serán los ubicados cerca de centros de ultracongelación, ya que los primeros biológicos en llegar al país tendrán esta necesidad de refrigeración, explicó Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social. Lo anterior, ya que las primeras vacunas en llegar requieren este tipo de refrigeración.

“Es por eso que no van a estar todos (los puntos de vacunación) operando desde el principio, porque es un riesgo que se pierda la dosis por las dificultades logísticas”, pues los fármacos solo tienen cinco días de vida útil, explicó Bermont. Pero, reiteró que la vacuna llegará a los lugares más alejados de Colombia para ejecutar el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19 y cumplir con el derecho de la ciudadanía.

Posteriormente y de manera progresiva, se ampliarán estos lugares de acuerdo con el tipo y la cantidad de vacunas que lleguen, para asegurar las condiciones adecuadas y una mayor capacidad operativa en los territorios apartados. “Cuando llegue la (vacuna) de +2 a +8 °C, igual a todas las vacunas que hemos aplicado siempre, llegará a ese puesto de salud que está arriba de la montaña”, declaró el director de Promoción y Prevención.

Agregó que en las zonas rurales o de difícil acceso es mejor aplicar las vacunas con refrigeración de +2 a +8 °C, puesto que esas tienen una vida útil de hasta seis meses y se disminuye el riesgo de pérdida del biológico. Esto no quiere decir que no se sea posible movilizar las vacunas ultracongeladas a cualquier punto del país, pero el riesgo aumenta si pasan los días y no se logra toda la logística a tiempo o las personas citadas no van a vacunarse, explicó Bermont.

El director Promoción y Prevención resaltó que aproximadamente “un mes después de la llegada de la vacuna ultracongelada, estaría llegando otra que no requiere ultracongelación y esa va a los otros centros”, razón por la que el Gobierno Nacional decidió ampliar el portafolio a biológicos de distintas farmacéuticas.

Si bien la disponibilidad de puestos de vacunación es suficiente, existe la posibilidad de habilitar más puntos: “Nosotros vamos a sacar el listado de las I.P.S viabilizadas para la vacunación, pero si una E.P.S del (sistema) contributivo o del subsidiado nos propone un punto nuevo, lo analizamos, y si cumple co los requerimientos, lo habilitamos”, añadió.

Asimismo, sostuvo que un punto de vacunación normalmente debe tener todos los insumos para trabajar e identificar la cadena de frío y el talento humano capacitado, el cual se está fortaleciendo y ampliando para tener nuevos vacunadores preparados que cumplan con labores de vigilancia posterior al procedimiento.De igual manera, se espera que en cada punto esté el equipo de inmunización regular del PAI y el de la covid-19 para no desatender el esquema que se venía desarrollando. Los trabajadores de la salud que atiendan la vacunación regular también estarán capacitados para aplicar la vacuna contra el covid-19.

Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció que esta semana se dará inicio a la validacion del alistamiento del Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19, proceso de verificación que empezará en siete ciudades y departamentos del país: Bogotá, Cartagena, Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca, Caldas y Sucre. Lo anterior se va a realizar a través de visitas por parte del Ministerio de Salud para evaluar 69 actividades que, de acuerdo con los procesos y los manuales de vacunación, deben estar completamente listos en cada territorio. En caso contrario, se deben implementar nuevas medidas.