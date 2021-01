‘Sachi’ Escobar habló del inicio de su tratamiento de cáncer y sus planes con el equipo de la Universidad Católica

En la imagen, el entrenador de Universidad Católica, Santiago Escobar Saldarriaga. EFE/José Jácome/Archivo

Santiago Escobar emocionó a sus futbolistas y dirigentes de Universidad Católica, el pasado domingo, cuando se presentó ante ellos para acompañarlos en el proceso de preparación, de cara a los retos de 2021. El estratega fue diagnosticado con cáncer de próstata, como lo dio a conocer el club un par de semanas atrás, e inició su tratamiento en la capital de Antioquia. El ‘Sachi’ conversó con Telemedellín y entregó detalles de la primera fase de su proceso médico y sus planes con el conjunto ecuatoriano.

“Comenzamos con los medicamentos y también un tratamiento hormonal. Las sesiones de radioterapia las empezaré después de dirigir los dos primeros partidos de la Copa Libertadores” , indicó el entrenador. Además aseguró que le pidió permiso a los médicos para sumarse al plantel que comanda y estar presente en las citas continentales.

“Le solicité a los médicos que me dejaran viajar, estar por tres semanas y media en Quito y poder dirigir esos dos partidos fundamentales para conseguir la clasificación”, agregó. El 25 de febrero deberá regresar a la ‘ciudad de la eterna primavera’ para continuar con su procedimiento y se mantendrá allí entre siete y ocho semanas.

El timonel de 57 años manifestó que se siente fuerte y que su trabajo le permite dejar a un lado la enfermedad y sirve como medicina para dar la pelea. “Mis ganas de estar en actividad son grandes y me gusta tener la mente ocupada en lo que más me gusta, que es el fútbol. Siempre que pueda, voy a estar; me siento fuerte, me siento bien y por eso decidí venir estos días a Ecuador” , subrayó.

Escobar asumió las riendas de la Universidad Católica en noviembre de 2017, para liderar un proyecto ambicioso en el que el objetivo es que el equipo luche por los títulos de las competencias locales y que participe en el torneo internacional más importante de Sudamérica, como lo hará en este año. Iniciará su camino en las rondas previas, buscando un lugar en la fase de grupos, rumbo a la máxima gloria continental.

El ‘Sachi’, que es recordado con cariño por la afición de Atlético Nacional, club en el que conquistó dos campeonatos, aprovechó el diálogo con Telemedellín para agradecerle a las personas que han estado pendientes de su estado de salud. “Me han expresado un cariño inmenso, en este momento tan difícil”, e indicó que el camino es largo, pero que tiene el coraje suficiente para ganar uno de los partidos más importantes en su vida.

