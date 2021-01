Así es como el Gobierno planea reconstruir Providencia en 2021

A man looks at the rubble of houses destroyed after the passage of Storm Iota, in Providencia, Colombia November 23, 2020. Picture taken November 23, 2020. REUTERS/Nathalia Angarita

El Gobierno del presidente Iván Duque Márquez definió, el pasado fin de semana, la hoja de ruta para 2021. Además de temas como el Plan Nacional de Vacunación, la reactivación económica y la garantía de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo: ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’, se destacaron asuntos como la reconstrucción de Providencia, la seguridad de los líderes sociales y la sostenibilidad ambiental.

Duque aseguró sobre la isla del Archipiélago de San Andrés, que sufrió daños estructurales hasta de un 90% luego del paso del huracán Iota el pasado mes de noviembre de 2020, que centrará esfuerzos en la región insular, a través de trabajos motivados por la sostenibilidad.

“Vamos a trabajar para que todos los habitantes de Providencia tengan una vivienda, para que sea una isla más sostenible y se vean todos los servicios sociales que se perdieron después de este desastre natural. Vamos a trabajar todos para que Providencia sea una mejor representación de sociedad, de equidad y de sostenibilidad en Colombia”, recalcó el presidente durante el Taller de Revisión Estratégica liderado por el mismo Jefe de Estado en la Hacienda de Hato Grande, Cundinamarca, el cual contó a su vez con la participación de los ministros y los consejeros presidenciales.

En entrevista con Noticias Caracol, Iván Duque también se refirió al tema y aseguró que a la isla le espera un proceso de limpieza y reconstrucción.

“Hace 60 días, cuando ocurrieron estos hechos, la destrucción era total, no se podía transitar por las vías, no había energía, se cayeron todos los servicios de comunicaciones, no teníamos capacidad de abastecimiento. Hoy tenemos una isla que está limpia en una parte sustancial, tenemos un proyecto ya de arreglar más de 100 viviendas, vamos por 877 de mejoramiento y vamos por más de 1.300 de construcción totalmente”, aseguró el presidente colombiano al medio nacional.

Además, el mandatario aseguró en el noticiero que “se está haciendo reconstrucción de posadas, vimos la intervención en distintos barrios, vemos el comercio; estamos aquí en la playa Manzanillo que la hemos limpiado y la hemos habilitado nuevamente para que la comunidad la pueda disfrutar. Entonces es un proceso amplio, complejo pero el mensaje es: aquí está la institucionalidad y la institucionalidad va a cumplir la misión de hacer de Providencia, una divina Providencia”.

Un hombre observa las casas destruidas y los escombros que dejó el paso del huracán Iota, en la isla de Providencia, Archipiélago de San Andrés (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Cómo va el “Plan 100 días” para la reconstrucción del archipiélago de San Andrés

La Contraloría General de la Nación realizó, el pasado 22 y 23 de enero, un proceso de verificación de las acciones para la reconstrucción del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

En cumplimiento del Especial Seguimiento que realiza el organismo de control a los recursos dispuestos para mitigar esta emergencia, que ascienden los $82.594.468.251 de pesos destinados para ejecutar el “Plan 100 días para reconstruir el archipiélago”, la entidad hizo una visita durante estos dos días para corroborar la conexión de los servicios públicos, rehabilitación de techos en las residencias, iniciativas para restaurar la vegetación y otros compromisos adquiridos por el Gobierno nacional.

“Según se ha informado, ya se han techado 98 casas que tenían afectaciones leves y contaban con las condiciones para hacerlo. En un segundo grupo, se trabajará en aquellas casas que requieren una intervención estructural, 877 casas que están en ese proceso. Verificaremos todo esto”, afirmó el contralor delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda.

Por su parte, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Lina Arbeláez, visitó el Centro de Desarrollo Infantil Bottom House, que reanuda la atención de 90 niños y niñas de la primera infancia en la isla de Providencia. Los usuarios tendrán a su disposición cuatro espacios pedagógicos donde recibirán atención psicosocial, nutricional y pedagógica para garantizar el desarrollo integral de los menores.

El CDI Bottom House también les dará una ración, con el 70% del requerimiento nutricional según la edad y otra para preparar en casa, completando el 100%, a los niños y niñas que asistan. Arbeláez sostuvo que es la primera infraestructura puesta a disposición de la primera infancia que reabre sus puertas para que los niños vivan diversas experiencias que potencian su desarrollo y aprendizaje, lo que tiene una correlación directa con el desarrollo del país. Además, señaló la directora del ICBF, se garantiza el derecho a la educación inicial con calidad.

