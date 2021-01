Los siete puntos prioritarios para la administración de Joe Biden en Colombia: habla el embajador de EE.UU.

Fotografía cedida por la Presidencia de Colombia que muestra al presidente colombiano Iván Duque mientras saluda al Embajador de EE.UU. en ese país, Philip Goldberg este miércoles en Bogotá (Colombia). EFE/ Presidencia de Colombia

El pasado miércoles 20 de enero, el demócrata Joe Biden se convirtió en el presidente número 46 de los Estados Unidos de América, y con su llegada a la Casa Blanca surgieron dudas sobre cómo sería su relación con Colombia, luego de que rondaran rumores de que tras la supuesta intervención de la administración del presidente Duque en la contienda presidencial de EE.UU, las relaciones entre ambos países estaba quebrantada. Sin embargo, el embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, desmintió los rumores y aclaró la situación de ambos países, en entrevista con la revista Semana.

Hace un poco más de 15 días, la asesora demócrata Michelle Manat, en entrevista con CNN, aseguró que Congreso norteamericano no descartaba la opción de abrir una investigación en contra del Gobierno colombiano por la supuesta injerencia de la administración nacional en la campaña electoral de Estados Unidos.

“ Estoy convencida que fue una prueba de intereses colombianos que querían ver hasta donde podían llegar. Sino penamos esto van a hacerlo aún más en el 2022 y en adelante. Para mí y muchos colegas del partido demócrata es algo que vamos a seguir y no vamos a parar hasta que tengamos respuestas “, indicó la asesora en entrevista con el noticiero.

Sin embargo, cuando Goldberg fue cuestionado por la revista Semana sobre sí el Gobierno Biden tenía alguna molestia con el Gobierno Duque, el embajador de Estados Unidos en Colombia se refiero al tema aclarando: “ No. Lo que pasó en la campaña en los Estados Unidos ya murió. ”, a lo que agregó que sí había existido alguna diferencia entre congresistas o miembros de la campaña del ahora presidente de los Estados Unidos, se solucionarían.

“ Nuestra relación está bien y seguirá siendo fuerte. Esta relación bilateral es sólida. Es una prioridad bipartidista y bicameral en los Estados Unidos. (...) La nueva administración en los Estados Unidos quiere continuar una relación muy cercana con Colombia y con el Gobierno del presidente Duque. ”, detalló Goldberg al mismo medio.

Respecto a sí el Gobierno de Biden había tenido “un disgusto” con el embajador de Colombia en los Estados Unidos, Francisco Santos, quien de acuerdo con varios congresistas colombianos se mostró a favor de las políticas del expresidente Trump y que se cree también tuvo injerencia en las últimas elecciones presidenciales del país norteamericano, Goldberg, indicó a la revista que no haría comentarios al respecto, “lo que pase en la Embajada de Colombia en Washington, no me compete”.

En cuanto a la agenda política que tendrá la administración Biden con el país, en las últimas horas la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, dio a conocer a través de Twitter los puntos principales que trabajarán ambos gobiernos: COVID-19, Implementación del acuerdo de paz, lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional, respuesta regional a crisis en Venezuela, expansión del comercio, cambio climático, y derechos Humanos, temas que Goldberg también profundizó.

Puntos a tratar de la administración Biden con Colombia. Foto: Twitter embajada de Estados Unidos.

“ En primer lugar, los dos países tenemos que superar el problema de la covid. Eso nos ha afectado mucho no solamente en términos de la salud, sino en la economía. Es la prioridad en los Estados Unidos y aquí también. ”, explicó a Semana el embajador de Estados Unidos de Colombia.

Goldberg, además confirmó que entre las prioridades políticas en la relación entre ambos países también estaba la implementación de los acuerdos de paz, la lucha contra el narcotráfico, la implementación de una respuesta a la crisis humanitaria que actualmente se vive en Venezuela, la protección de los derechos humanos y el medio ambiente.

“No quiero decir cuál punto es más importante que el otro. Lo que puedo decir es que se trata de una cooperación completa.”, señaló el embajador de Estados Unidos al mismo medio.

Semana también cuestionó a Goldberg sobre el por qué el presidente Biden aún no se había comunicado con el presidente Iván Duque, a lo que el embajador puntualizó, que la explicación recaía en que el presidente Biden en el momento estaba enfocado en atender la emergencia sanitaria causada por el covid-19 en el país, además de la distribución de las vacunas contra la enfermedad, y no sobre una relación quebrantada en ambos países como se muchos habían dicho.

El embajador, además agregó a la revista, que aunque no sabe cuándo se dará el encuentro entre ambos mandatarios, indicó que lo importante por ahora, es que ambos países ya tienen establecidas las políticas que tratarían. “ Estoy seguro de que hablarán muy pronto” , puntualizó Goldberg.





