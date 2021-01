Día, horario y canal de TV para ver a los futbolistas colombianos en el exterior durante este fin de semana

Soccer Football - Italian Super Cup - Final - Juventus v Napoli - Mapei Stadium, Reggio Emilia, Italy - January 20, 2021 Juventus' Juan Cuadrado in action with Napoli's Lorenzo Insigne REUTERS/Alberto Lingria

Algunas de las fichas más importantes de la Selección Colombia estarán este fin de semana en los principales estadios y ligas del mundo, tras la presentación de Reinaldo Rueda como nuevo director técnico. Antes del debut oficial de la estrategia del valluno para recuperar al equipo de la racha de derrotas y lograr clasificar a Catar 2022, aquí hay un recuento de los partidos que disputarán individualmente este 23 y 24 de enero:

Sábado 23

El día empezará con Alfredo Morelos , del Rangers en un encuentro con el Ross County a las 10:00 a.m. por la Liga de Escocia. Por ahora el colombiano está enfrentando una racha no tan buena por haber anotado solo seis goles en la temporada y dos asistencias lo que para el portal AS podría significar la razón por la cual en Transfermarkt en su última actualización dejó ver una reducción del costo del colombiano de tres millones de euros (de 15 a 12), la más grande de la liga.

Luego vendrá el juego entre Milan contra el Atalanta por la Serie A. Tanto Duván Zapata y Luis Fernando Muriel , que pertenecen al equipo Bérgamo, son considerados como los goleadores. Incluso, Gol Caracol dice que cada vez que Muriel le marca al Milan, ganan el partido. El encuentro se dará a las 12:00 del mediodía por ESPN.

Cerrando el día, Camilo Vargas jugará con el Atlas que se enfrentará al Tigres a las 8:00 p.m. por la Liga de México. Se podrá ver a través de Canal Claro.

Domingo 24

Desde las 6:30 a.m., por ESPN, estarán pisando terreno el Juventus con el Bolonia por la liga italiana. Juan Guillermo Cuadrado es la ficha clave de la Juve, sobre todo después de la victoria 2-0 de este viernes contra el Napoli, que le entregó a su equipo la Supercopa, todo esto después de dos semanas de confinamiento al haber dado positivo al covid-19. Pirlo lo elogió por su juego.

A pesar de que Falcao García sigue lesionado, desde las 8:00 a.m. por WIN, el Galatasaray, su equipo, jugará contra Yeni Malatya en Turquía.

Quien sí estará listo para jugar es David Ospina , del Napoli, encontrándose con Hellas Verona, partido que será transmitido por ESPN 2 desde las 9:00 a.m .. El colombiano recibió elogios esta semana por las atajadas que tuvo que enfrentar en el paritdo con la Fiorentina que terminó en 6-0.

Luego, a las 10:15 a.m. el Elche de Johan Mojica jugara versus Barcelona por la Liga de España, encuentro transmitido por ESPN. El colombiano llegó al equipo español después de su fugaz paso por el Atalanta, quien lo cedió a este equipo.

Otro de los colombianos que se ausentan este fin de semana es Jeison Murillo , jugador del Celta de Vigo que sufrió una contractura en el isquiotibial de la pierna derecha. Por ahora estará de baja por tiempo infedinido. El encuentro se da a las 12:30 p.m. y lo transmitirá Directv por el canal 610.

Finalmente a las 3:00 p.m. Yerry Mina y James Rodríguez jugarán con el Everton en un encuentro que disputarán contra el Sheffield Wednesday. Lo podrá ver por ESPN. Por su parte Carlo Ancelotti dice que James ya está recuperado después de perderse casi todos los partidos de diciembre.

Según un ranking del diario Liverpool Echo, Yerry Mina y Rodríguez están entre los jugadores favoritos (por tiempo en cancha) del DT con la novena y la séptima posición, respectivamente.

