La esposa del hombre linchado en Barranquilla dice que su esposo era inocente

El hombre linchado n Barranquilla murió por la gravedad de las heridas

El pasado 15 de enero, mototaxistas y algunos vecinos del barrio Simón Bolívar de Barranquilla acusaron a Dairo Manuel Martínez Madero de intentar robarle a una mujer, lo amarraron de un poste y lo golpearon salvajemente.

El hombre, de 48 años y oriundo de Medellín, fue llevado inicialmente a la unidad de salud Simón Bolívar, pero debido a su condición de salud fue trasladado posteriormente a la clínica Adelita de Char, donde llegó sin signos vitales.

“Fue algo demasiado horrible, la persona que lo mató, porque lo mataron, fue una sola persona la que se ensañó con él. Ni siquiera el peor de los delincuentes merecía eso, mi esposo colaboró con ellos. “Hey revíseme, yo no hice nada”, pidió clemencia. Yo tengo mis tres hijas pequeñas, yo soy un hombre trabajador. Nosotros en mi casa tenemos un negocio de peto que nos tienen alquilados. Aparte de eso, despachaba a su personal y él salía a trabajar”, dijo Brigitte Villabos la esposa de Darío Martínez.

En un video que se hizo público por redes sociales, se ve como Darío Martínez fue amarrado en la calle 1 del barrio Simón Bolívar de Barranquilla, donde fue golpeado con sevicia por diferentes hombres del sector, tras ser acusado de robarle a una mujer.

Según denuncian los familiares, cerca a los hechos se encontraban agentes de policía que no intervinieron y permitieron la agresión hacia el sujeto, que, posteriormente, fue internado en la clínica Adelita Char. Su muerte se confirmó en las horas de la tarde, pues quedó gravemente herido y no resistió.

“Hasta el momento solo sabemos que a él lo lincharon en la calle. Por medio de un video, nos dimos cuenta que estaba en el hospital”, dijo la Brigitte Villabos.

La mujer se enteró de lo sucedido ya que su hijastra la llamó y la alertó, pues vio el video que estaba rotando por redes.

“Yo me enteré el mismo día a las 11:30 de la mañana. Mi hijastra me llamó diciendo: ‘Mami, ve a buscar a mi papá por donde sea, porque vi un video en donde me lo están matando. Me le están dando palo’”, detalló la viuda.

Al parecer, como comentó Villabos ese día Martínez había salido de su casa para comprar algunos suministros para la venta diaria del peto, pero en vez de llegar a su casa fue remitido a un hospital donde lo atendieron pese a que el sujeto no tenía documentos, según lo que le dijeron a la familia.

“Pregunté (en la clínica) por sus documentos y me dijeron que los policías lo habían llevado. Y que después de eso pasaron un papelito con el nombre. Pregunté por la cédula y me dijeron que ellos no dieron cédula, sino un papel. Ya por ahí van las cosas mal, ¿Si no había ningún familiar, entonces cómo dieron con su nombre para ubicarlo en una UCI?”, declaró la mujer.

De acuerdo a la familia, la víctima de una práctica ilegal pero cada vez más común, bajo el lema de “hacer justicia” en Colombia, tenía 48 años, era natural de Antioquía y tenía un negocio de venta de peto desde hace 18 años en el barrio Montes al sur de la ciudad.

“No puedo creer que la Policía no tomará acciones en el asunto aún viendo que él pedía ayuda para que lo soltaran”, comentó la esposa de la víctima quien asegura que hasta el momento las autoridades no les han dicho nada respecto a la investigación por la muerte Darío Martínez.

LEA TAMBIÉN

Juan Manuel Santos confía que con Joe Biden se recupere la democracia en Venezuela y Cuba

Estos son los lugares donde más se contagian los bogotanos de covid-19