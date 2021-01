Fenalco denuncia pérdidas de sector de papelería por digitalización de la educación

Durante esta época del año usualmente los estudiantes adquieren sus útiles escolares para iniciar un nuevo ciclo académico, pero ya que la pandemia obligó al sector educativo a migrar a la virtualidad, esta tradición ha cambiado. La modalidad remota implica comprar menos cuadernos, cartulinas, elementos de arte, entre otros, y quienes se ven afectados con este fenómeno son los comerciantes del sector papelero. La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), especialmente las seccionales de Antioquia y Bogotá, afirmó que esta industria tendrá grandes pérdidas durante la temporada escolar.

“Las temporadas escolares representan para las compañías del sector el 80 por ciento de sus ventas anuales. Con la actual situación vamos dos temporadas escolares pérdidas, ahondando en el desempleo no solo en el sector comercio sino en toda la cadena de producción y distribución”, aseguró Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá.

En el caso de la capital colombiana, la entidad explicó que las pérdidas pueden ser mayores ya que los comerciantes del sector no solo tienen productos del año pasado, sino que recientemente abastecieron sus negocios. Esto se debe a que a finales de 2020 la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró que este año la educación volvería a ser presencial, por esto los negocios adquirieron más productos. Ahora, con el aumento acelerado de contagios por covid-19, las instituciones todavía no pueden abandonar la educación remota y los productos escolares no tienen cómo venderse.

De acuerdo con Fenalco Bogotá, las pérdidas de este sector en la capital serán entre un 40 por ciento y 60 por ciento. Los distribuidores mayoristas también especulan que al menos un 50 por ciento de comercios no especializados en útiles escolares, pero que aprovechaban la temporada para distribuir estos productos, no invertirán en este negocio este año.

En el caso de Antioquia el panorama es aún más grave, según indican los responsables de Fenalco en ese departamento. Las ventas del sector papelero en el departamento se han reducido en un 80 por ciento, una cifra que no se había reportado antes.

“Más del 83 por ciento de los establecimientos dedicados a la papelería en el departamento reportan una dramática caída en las ventas de hasta el 80 por ciento en comparación al año pasado. Por supuesto toda la pandemia y las medidas preventivas impuestas por los gobernantes han conllevado a esta situación lamentable”, aseguró Carlos Andrés Pineda, director de Fenalco Antioquia.

La educación remota no es lo único que afecta al sector, pues los problemas económicos que han surgido en los hogares colombianos también tienen que ver con este problema. Según una encuesta realizada por Fenalco, en años anteriores los padres de familia tenían un presupuesto de entre 300.000 y 700.000 pesos para la compra de útiles escolares, pero este año se redujo la cifra y el presupuesto está entre 100.000 y 300.000 pesos.

Otro punto que destaca la entidad es que la afectación de las ventas de útiles escolares motiva el desempleo. Al menos en Bogotá, los comercios contrataron a un 50 por ciento del personal para que se encargara del mercadeo, logística y producción de los útiles, pero Fenalco calcula que al final el 80 por ciento de ese personal no pudo ser contratado.

“Durante esta época se generaban alrededor de 13.000 empleos temporales en Bogotá de los cuales el 40 por ciento se convertían en empleos permanentes. Se calcula que se perderán cerca de 10.000 de esos empleos”, dijo Orrego.

Usualmente entre enero y febrero en Colombia se vendían más de 450 mil millones de pesos en útiles escolares, pero Fenalco asegura que en 2021 se está muy lejos de tan siquiera igualar esa cifra. La entidad solicitó a las alcaldías locales que les permita abrir las papelerías aunque no entren en la lista de comercios esenciales, con el fin de evitar mayores pérdidas que se deriven en el cierre de más empresas este año.

