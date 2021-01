Doctora colombiana habla de su experiencia con el covid-19 en Europa

En Colombia no se ha iniciado el proceso de vacunación y se espera inicie a mediados de febrero. Crédito: EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Luego de que en el Reino Unido se descubriera una nueva mutación del coronavirus, que según estudios es mucho más peligroso que el conocido inicialmente, la carrera para la vacunación de la población mundial comenzó hace varios días en distintos países.

En Europa específicamente donde la mayoría de los países han estado en diversos tipos de confinamiento durante meses, la preocupación continúa a medida que las restricciones se han incrementado o extendido, ya que los procesos de vacunación se han visto obstaculizados por diversos problemas . Sin embargo, la amenaza de la nueva cepa que representa un nivel de propagación mucho más rápido, representa un mayor reto para los profesionales de la salud que buscan combatir el virus.

En Italia, Grecia y otros países hay escasez de agujas. En España no se han capacitado a suficientes enfermeros. En Francia solo se ha logrado vacunar a alrededor de 7000 personas. En Polonia el programa de vacunación fue salpicado por un escándalo luego de que se conociera que unas celebridades recibieron un trato preferencial. En Alemania se espera poder asumir el control de la compra de vacunas ya que actualmente esta labor está en manos de las autoridades de la Unión Europea. Además, casi todos los países del continente se han quejado por el tedioso proceso que hay que realizar con respecto al papeleo.

Finalmente, en Inglaterra el primer ministro Boris Johnson dijo que la nación estaría confinada hasta que las inoculaciones alcanzaran a los cuatro grupos más vulnerables, es decir, residentes de hogares para ancianos y quienes cuidan de ellos, todas las personas cuya edad supere los 70 años, empleados de salud de primera línea y trabajadores sociales, como también los individuos extremadamente vulnerables .

En entrevista con El Tiempo, la doctora colombiana Marcela Giraldo quien forma parte del cuerpo médico de la primera barrera contra el covid-19 en Italia, se refirió acerca de la actualidad europea con respecto a la vacunación y contó la experiencia que ha tenido que vivir en los últimos días.

Sobre su llegada a Italia dijo: “Cuando me vine a vivir a Italia, hace diez años, decidí cambiar de especialidad. En Colombia trabajaba en Medicina del Trabajo, pero no estaba muy en la clínica. Esa parte administrativa de la salud pública que me encantaba, aquí no la podía ejercer sin los títulos. Entonces decidí retornar a la clínica y me enamoré. Me demoré un par de años pasando 14 exámenes para validar mis títulos.”

La doctora, especializada en Medicina Familiar, reconoció que aún no le ha tocado vacunar, aunque no descarta que a mitad de febrero llegue el momento de hacerlo por la vacunación masiva que se ve a presentar.

“Con la vacuna Pfizer, no, porque están cuidando mucho esas vacunas tan caras y además por el tema de los congeladores. Lo están haciendo muy programado por las exigencias de esta vacuna. El 29 de enero va a ser aprobada la AstraZeneca, a la que le ha apostado más Europa, porque cuesta menos, una quinta parte de la de Pfizer, y no tiene el problema de los congeladores. Cuando lleguen esas vacunas, que va a ser más o menos a mitad de febrero, va a empezar una vacunación mucho más masiva y yo creo que ahí nos va a tocar vacunar.”

Según confirmó la colombiana en Italia ya se han aplicado más de un millón de vacuna y esperan que a finales de enero se completen un millón y medio de vacunados. Además, mencionó que la expectativa al final del año es tener unos 18 millones de personas inmunes.

Acerca de cómo avanza la vacunación en Europa sostuvo: “Es una cosa extraña. Inicialmente se hicieron todos los pactos para comprar las vacunas y estaban funcionando muy bien, pero no todos los países comenzaron a vacunar simultáneamente (…) Italia fue el primero, después España con dosis de, más o menos, 8.300 por millón de habitantes, después Alemania (que debería ser la primera ya que Pfizer tiene socio alemán, BionNTech) que teóricamente debería estar encabezando la lista, y tiene como 8.200, y Francia es un desastre…”

Algo importante que destacó la profesional fue que las campañas de vacunación se tienen que hacer cuando el contagio de la enfermedad que se quiere vacunar es bajo, y ahora está alto, según afirmó, vacunar cuando el virus está circulando en un momento tan alto es difícil, es peligroso, no se puede vacunar a las personas enfermas.

Confinamiento en Italia

“Acá las restricciones son por regiones, que es como decir por departamentos, más o menos. Están la zona roja, la anaranjada y la amarilla. En la roja cierran todo. En este momento, por ejemplo, tenemos todos los colegios cerrados, excepto las primarias, porque ahí se ha demostrado que los niños, debajo de una cierta edad, no se contagian tanto, o mucho menos; y, además, no enferman a los demás, o sea, no llevan el virus a la casa; bachillerato y universidades, totalmente cerrados. Los restaurantes, igual, sí están en zona roja; si están en zona naranja abiertos hasta las 18:00, pero solamente para domicilios”, confirmó.

Diferencias con Colombia

Algo que llama la atención y que es totalmente contrario a lo que pasó en Colombia fueron los confinamientos en diciembre. Según mencionó Marcela Giraldo en Navidad y en todas las fiestas pusieron zona roja en todas partes, para que la gente no se pudiera mover, y tratar de controlar el contagio. Nadie se podía mover de una región a otra.

Asimismo, reconoció que en Italia las unidades de cuidados intensivos empiezan a ser críticas, cuando hay un 30 % de ocupación.

¿Qué vacuna es más viable?

“Creo que toca tratar de apuntarle lo menos posible a Pfizer, por los temas logísticos tan complicados, los costos tan elevados, y la posibilidad de tener congelador y después nevera, y los tiempos, y el método; de cada ampolleta, por llamarla de alguna manera, se pueden sacar hasta 5 dosis (…) Es complicado. No es la vacuna de la influenza, que se inyecta todo lo que está en la jeringa. Esta no. Aquí toca diluir, sacar la dosis justa, tener una jeringa específica, que aumenta el costo.”

Recomendó que, por el precio, la AstraZeneca sería ideal. Aunque también reconoció que la logística es fundamental. Esto significa que se necesitan muchas personas vacunando, no solo profesional sanitario sino seguramente van a tener que capacitar a otras personas, todo depende del volumen de vacunas disponibles.

Llamado a la prevención

El mensaje que les doy es… Dios mío, es tan difícil repetir y volver a ser repetitivo sobre el tema, pero la única manera es parar el contagio. Mientras, toca tener fuerza todavía este año y evitar el contacto con otras personas, es la única manera de tener control de la enfermedad, mientras llega la vacuna.

