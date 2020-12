Francisco de Roux hace un llamado al Gobierno para defender la Paz

El presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, Francisco de Roux. EFE/Carlos Durán Araújo/Archivo

En Colombia, además de enfrentar la pandemia del covid-19 que dejó más de 42.000 muertos, no dejaron de ser noticia los múltiples ataques a líderes sociales, excombatientes y defensores del Acuerdo de Paz. 354 miembros de estos grupos han fallecido en 85 masacres, que se registraron hasta el 16 de diciembre por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Este panorama es preocupante y por eso el presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, el sacerdote Francisco de Roux, publicó un video donde invita al Gobierno y los grupos armados a construir la paz.

“Invitamos a mirar de frente dónde nos equivocamos cuando empapamos de sangre y de venganzas la riqueza humana y ecológica que tenemos, cuando hicimos natural vivir entre la guerra, la mentira, la corrupción, la injusticia y la cocaína”, dijo De Roux.

En el mensaje el sacerdote le habla directamente al ELN, a las disidencias de las FARC y a la Segunda Marquetalia. De Roux insta a estos grupos al margen de la ley a dejar las armas y les asegura que, después de décadas de conflicto, la violencia definitivamente no es el camino para lograr la revolución social.

Así mismo, el líder de la Comisión se dirigió al gobierno del presidente Iván Duque para pedirle que asuma los compromisos del Acuerdo Final de Paz y que defienda la vida de todos los colombianos. “Le pedimos asumir la totalidad de la paz y la reforma rural integral, y a rodear de protección política y ética la misión de las instituciones del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR) conformado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas”, solicitó De Roux.

El mensaje de De Roux no omite a ningún grupo o individuo que pueda tener incidencias fuertes sobre la construcción de paz en el país, por eso el sacerdote también hizo un llamado a los aspirantes a la presidencia de Colombia en 2022 para que no usen esta problemática como una forma de ganar votantes.

“Instamos a los políticos en campaña a salirse del marketing de votos y a tener la audacia de la escucha para buscar juntos la no repetición de la tragedia, para no permitir más lo intolerable”, dijo De Roux.

La Comisión de la Verdad propone crear un espacio de diálogo entre todos los actores del conflicto para así garantizar la seguridad de los colombianos. En ese mismo sentido, el organismo insiste en que no se puede “reversar los pasos dados por las Fuerzas Militares cuando intentaron cambiar el objetivo de la guerra por un Ejército al servicio de la paz, a pesar de que aún hay guerrilla y grupos criminales”.

Para finalizar, De Roux expresó sus deseos para 2021 relacionados a esa defensa de la paz y el encuentro con la verdad, en la que insiste desde su puesto en la Comisión. “Que en el nuevo año caigan las mentiras y los miedos, y pongamos en marcha, desde la verdad, un futuro de esperanza, reconciliación y fraternidad en el que rescatemos la dignidad que nos merecemos como pueblo de Colombia”, dijo.

Cabe recordar que el trabajo de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad finalizará en noviembre de 2021. La entidad, que se creó en el marco del Acuerdo Final de Paz, , deberá presentar a final del otro año un informe para exponer ante la sociedad las investigaciones que han realizado alrededor de lo acontecido durante el conflicto armado interno entre 1958 y 2016. Con ese documento se espera que Colombia enfrente las verdades más dolorosas y trágicas de su violento pasado.





El mensaje de Francisco de Roux:

Este es el video completo que el presidente de la Comisión de la Verdad publicó en las redes sociales de la entidad para aprovechar el fin de 2020 y hacer un llamado de atención en pro de la paz.

“Desde el encuentro con miles de sobrevivientes del conflicto armado de Colombia que cargan la memoria de secuestrados y falsos positivos; desde el dolor de los soldados, policías y exguerrilleros sin piernas; desde pueblos destruidos, campesinas desplazadas, indígenas y negros desposeídos de sus territorios, mujeres abusadas, niños llevados a matarse, familias que buscan desaparecidos y miles que huyeron al exilio; y también desde el dolor que ha dejado el covid-19; extendemos el abrazo más sincero de parte de la Comisión de la Verdad.

La tragedia del conflicto encierra la verdad del odio, causado por el poder y la codicia, que nos rompió como comunidad humana y nos llama a cambiar. A Colombia la construimos entre todos y todas, desde nuestras diferencias culturales, étnicas, políticas, de género, de generaciones, o no habrá futuro tranquilo para nadie.

Invitamos a mirar de frente dónde nos equivocamos cuando empapamos de sangre y de venganzas la riqueza humana y ecológica que tenemos, cuando hicimos natural vivir entre la guerra, la mentira, la corrupción, la injusticia y la cocaína.

Instamos, desde el grito de las víctimas de todos los lados, al ELN, a las disidencias de las FARC y a la Segunda Marquetalia de Iván Márquez, Romaña y Jesús Santrich, a dejar las armas. 60 años de guerra han puesto en claro que la confrontación armada no hace revolución social, sino que causa sufrimiento y terror a un pueblo que grita ‘paren esa guerra, párenla desde todos los lados, párenla ya’.

Pedimos al gobierno no dejar de tender una mano realmente eficaz de paz a los insurgentes, porque no desesperamos del ser humano que hay en ellos. Le pedimos igualmente ir más allá de la implementación seria de los PDT (Planes de Desarrollo Territorial), a asumir la totalidad de la paz y la reforma rural integral, y a rodear de protección política y ética la misión de las instituciones del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, y particularmente la tarea exigente de la JEP.

Invitamos a las instituciones a ponerse al servicio de la vida y la grandeza humana de cada persona, a la inclusión de todas y todos sin fronteras.

Proponemos un diálogo para transformar la seguridad. A no reversar los pasos dados por las Fuerzas Militares cuando intentaron cambiar el objetivo de la guerra por un Ejército al servicio de la paz, a pesar de que aún hay guerrilla y grupos criminales. Invitamos a la seguridad dada por la confianza: cuando los ciudadanos creen los unos en los otros y confían en sus instituciones. La exaltación de las armas de todos los lados da desconfianza y provoca la guerra, no da seguridad.

Instamos a los políticos en campaña a salirse del marketing de votos y a tener la audacia de la escucha para buscar juntos la no repetición de la tragedia, para no permitir más lo intolerable.

Que en el nuevo año caigan las mentiras y los miedos, y pongamos en marcha, desde la verdad, un futuro de esperanza, reconciliación y fraternidad en el que rescatemos la dignidad que nos merecemos como pueblo de Colombia”.

