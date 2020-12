“Este año ha sido el más infernal en mi vida”: el recuerdo que compartió Margarita Rosa para despedir 2020

La actriz publicó un video este 31 de diciembre en el que recordó, muy a su característico estilo, una famosa frase del personaje que protagonizó hace más de 15 años y que la catapultó a la fama.

Con el clip de la novela ‘Café con aroma de mujer’, Margarita Rosa se despidió de 2020 y las dificultades que trajo.

“Este año, el que acaba de pasar, ha sido el más alrevesado y el más infernal que yo he pasado en toda mi vida” , dice la famosa Gaviota.

El video fue compartido en su cuenta de Twitter donde escribió y calificó el video de “Muy Bueno”.

Esta es la grabación que publicó la actriz:

“Nada como Margarita Rosa de Francisco”: críticas al primer adelanto de la nueva versión de Café con aroma de mujer

El Canal RCN dejó ver en los últimos días el primer vistazo a la que será su apuesta para 2021 en cuanto a producciones en televisión. Se trata del ‘remake’ de la recordada telenovela ‘Café con aroma de mujer’, que conquistó a los colombianos en 1994.

La novela original fue protagonizada por Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker mientras que en esta ocasión será estelarizada por Laura Londoño, William Levy y Carmen Villalobos como su antagonista.

En el tráiler revelado por RCN los fans de la novela pudieron ver a Gaviota y a Sebastián verse por primera vez en medio de los espesos cafetales del Quindío, además de otros personajes.

Si bien muchos usuarios de las redes sociales se mostraron bastante emocionados con el primer vistazo de esta producción, hubo muchos más quienes manifestaron su inconformidad y decepción.

Este es el tráiler de ‘Café con aroma de mujer’

“Muy lindos todos los actores , pero mala la novela, nada como Margarita Rosa de Francisco cantando”; “No es, igual que la, original,.. Nada que ver”; “No me acaba de convencer esta actriz como protagonista.. definitivamente remplazar a la mencha es muy difícil”, son algunos comentarios en Instagram donde este primer vistazo de la novela se difundió.

Sin embargo, hay comentarios positivos de esta producción que alista estrenar RCN el próximo año. “Espectacular la ambientación los actores, yo en particular nunca me vi la primera versión con Margarita Rosa de Francisco... pero está versión si que me la veré me encantan los protagonistas Laura Londoño y Willian Levy”; “Pues para ser la segunda versión lo hicieron bien”; opinaron en redes sociales.

Este es el elenco que conformará la nueva versión de ‘Café con aroma de mujer’

El personaje de Gaviota, que interpretó Margarita Rosa de Francisco en la versión original, será encarnado por Laura Londoño, conocida por haber estado en La Ley del Corazón, Narcos y Comando Élite; su pareja y eterno amor será encarnado en la pantalla por el cubano William Levy, reemplazando a Guy Ecker, quien interpretó a Sebastián Vallejo en la primera versión.

La telenovela que escribió el mítico Fernando Gaitán, conocido también por crear a Betty, La Fea, se emitió por primera vez hace 26 años por el Canal A y se produjo por parte de RCN Televisión. En ella participaron Alejandra Borrero, Silvia de Dios, Cristobal Errázuriz y Constanza Duque. Además ganó un premio TVyNovelas a mejor telenovela.

Ahora el elenco está conformado por Carmen Villalobos como Lucía, quien escribió en un post de Instagram manifestando su felicidad por asumir un nuevo reto. “Todos los inicios son especiales pero éste lo es aún más. Café con Aroma de Mujer, un tributo a nuestro país, a nuestro campo y a nuestras tradiciones Mi primer antagónico en mí hermoso país, con un grupo de compañeros talentosísimos y con una historia maravillosa. Así que les comparto con emoción y un poco de nervios”, afirmó.

También se suma Diego Cadavid como Iván Vallejo, Mabel Moreno como Lucrecia de Vallego; Andrés Toro encarnando a Aurelio; Katherine Vélez en el papel de Carmenza; Licoln Palomeque, Leonidas Salinas; Luces Velásquez, Julia de Vallejo, Yarlo Ruiz, como el hijo de Sonia; Laura Archbold interpretando a Paula Vallejo y Juan David Agudelo como Bernardo Vallejo.

Según RCN, la novela se centrará en ilustrar a Colombia como uno de los más grandes exponentes de café a nivel mundial.

