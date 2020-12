3.000 policías rondarán Barranquilla y su área metropolitana este fin de año

Las autoridades del Atlántico continúan procurando que la última noche del año transcurra en calma y se respeten las medidas decretadas para prevenir los contagios por covid-19. Este 31 de diciembre en la tarde, el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Ricardo Alarcón, aseguró que la fuerza pública realizará treinta caravanas durante Año Nuevo, que se dividirán para hacer presencia en las cinco localidades de Barranquilla y los municipios de su área metropolitana: Soledad, Malambo, Puerto Colombia y Galapa.

“Contaremos con todas las capacidades institucionales para garantizar que se cumplan las medidas decretadas”, aseguró el general Alarcón.

Serán 3.000 uniformados recorriendo esta parte del departamento para garantizar que se cumpla el toque de queda y la ley seca. Cabe mencionar que la Policía no está sola en la tarea, pues la caravana que realizarán es interinstitucional y la acompañarán las alcaldías, comisarías de familia, inspecciones de Policía y la patrulla covid. Todo este despliegue se hará dentro del marco del Plan Navidad Próspera y Segura propuesto por la Policía Metropolitana.

Las autoridades también informaron que encargaron a 100 uniformados de gestionar los cierres viales y la seguridad en las inmediaciones del sitio turístico Ventana al Mundo ,ya que a partir de las 8:00 p.m. el cantante vallenato Silvestre Dangond transmitirá un concierto virtual desde ese punto.

Además de los uniformados, la Policía dispuso el helicóptero Halcón y diez drones para vigilar la situación en la zona desde el aire. La autoridad asegura que evitará que los ciudadanos, principalmente quienes habitan cerca al monumento, hagan aglomeraciones en la vía pública e incumplan con los lineamientos y medidas de autocuidado.

“Tendremos un control exhaustivo de toda la zona aledaña. Iniciaremos con un cierre vial a partir de las 3:00 de la tarde, el cual seguramente va a generar bloqueos en algunos sectores de la ciudad, pero que serán necesarios para garantizar la tranquilidad”, indicó el general Alarcón.

La Policía y la Alcaldía de Barranquilla, Soledad, Malambo, Puerto Colombia y Galapa hicieron un llamado a los habitantes para que permanezcan en casa y cumplan el toque de queda dispuesto en la zona. Así mismo, pidieron que se respete la ley seca.

Las autoridades advirtieron que quienes violen las indicaciones tendrán que responder ante la Policía. La sanción para quienes violen el toque de queda y la ley seca no es la cárcel, pero sí una multa económica tipo cuatro que equivale a 936.000 pesos, como estipula el Código de Convivencia de la Policía Nacional (artículo 35, numeral 2).

Fin de año en Barranquilla

La Alcaldía Distrital dio a conocer a través de sus redes sociales desde el 27 de diciembre que en las primeras horas de 2021, Barranquilla permanecerá en toque de queda. La norma regirá desde el 1 de enero a la 1:00 a.m. hasta las 6:00 a.m. y del 1 de enero a las 11:00 p.m. hasta el 2 de enero a las 6:00 a.m. Además, se aplicará ley seca, medida que regirá desde el 1 de enero a la 1:00 a.m. hasta las 6:00 a.m. del 2 de enero.

En una entrevista a Blu Radio concedida por el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, días previos a la Navidad, el mandatario señaló que la medida más importante que deben seguir los barranquilleros es evitar hacer grandes reuniones, y sobre todo si estas no son necesarias.

“La medida más importante es evitar las reuniones en casa sin el cuidado necesario. Seguimos insistiendo en que no se realicen grandes fiestas”, dijo Punarejo en la emisora.

Por el momento estas son las únicas recomendaciones y medidas que implementará la ciudad durante Año Nuevo. La Alcaldía de Barranquilla desmintió en redes sociales mensajes que circulaban sobre una implementación de pico y cédula durante la última semana de 2020 y la primera de 2021.